Когда отключат отопление в Шымкенте и в Туркестанской области

Отопительный сезон в Туркестанской области подходит к концу. По данным пресс-службы областного акимата, завершение теплоснабжения будет происходить поэтапно до 15 апреля, передает Казинформ.

— В Туркестане отопление отключат 1 апреля, в Кентау — 4 апреля, а в горных районах это произойдет не позднее 15 апреля, — сообщили в областном акимате.

Жители Шымкента пока остаются в ожидании официального решения о завершении отопительного сезона. Точную дату определят, ориентируясь на погодные условия. Как пояснили в городском акимате, отопление отключат, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превысит +10 °C на протяжении пяти дней.

Согласно данным РГП «Казгидромет», температура воздуха в Шымкенте в ближайшие дни составит:

1–2 апреля: днем +21…+25 °C, ночью +7…+12 °C;

3 апреля: днем +27…+29 °C, ночью +10…+12 °C;

4 апреля: возможен небольшой дождь и гроза, днем +27…+29 °C, ночью +13…+15 °C.

Владельцы квартир с индивидуальными приборами учета могут самостоятельно регулировать подачу тепла, однако таких домов в городе пока немного.

Напомним, что в прошлом году батареи в Шымкенте отключили 1 апреля.