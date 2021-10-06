В связи с началом эпидсезона по гриппу и ОРВИ, Министерством здравоохранения проводится мониторинг заболеваемости и вакцинации населения.

Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«В республике с 1 сентября зарегистрировано 850 случаев ОРВИ, грипп не установлен», — сказал А.Цой.

На сегодняшний день против гриппа привито 694 710 человек, из них 684 051 – на бесплатной основе, 9 370 за счет работодателей и 1 289 — на платной основе.

Наибольший процент охвата населения прививкой отмечается в Туркестанской (9,8%), Павлодарской (4,3%), Карагандинской (3,9%) областях и в городе Шымкенте (3,4%).

Вакцинация продолжается, вакцина имеется в достаточном количестве.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан