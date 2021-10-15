Полицейские Туркестанской области выявили свыше 800 нарушителей миграционного законодательства.

C 11 по 18 октября на территории Туркестанской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Нелегал”.

За три дня ОПМ сотрудники миграционной полиции выявили 846 нарушителей миграционного законодательства, в том числе 620 иностранцев и 225 граждан Республики Казахстан. В отношении 73 человек сокращены сроки пребывания и 59 иностранцев выдворены за пределы страны. Также 12 лиц водворили в приемник-распределитель до установления личности. Также к административной ответственности привлечены 189 граждан РК за предоставление жилища иностранцу или лицу без гражданства по статье 518 КоАП “Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами” и 36 человек за незаконное привлечение иностранной рабочей силы по статье 519 КоАП “Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан”.

Кроме того, за незаконное пересечение границы в отношении одного гражданина Узбекистана проводится досудебное расследование по статье 392 части 1 УК РК “Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан” . Пресечен один факт организации незаконной миграции. По данному факту ведется расследование по статье 394 УК РК “Организация незаконной миграции”.