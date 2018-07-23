С 18 по 20 июля 2018 года на территории Туркестанской области сотрудники Управления миграционной службы ДВД Туркестанской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

Цель — обеспечение соблюдения миграционного законодательства и выявление лиц, незаконно пребывающих на территорию области и занимающиеся трудовой деятельностью, а также выявление и пресечение правонарушений и преступлений в сфере миграционного законодательства Республики Казахстан.

За сутки проведения ОПМ «Мигрант» полицейскими выявлено 903 нарушителей миграционного законодательства РК, из которых 778 иностранцы и 125 граждан Казахстана.

Кроме того, в приёмник-распределитель ДВД Туркестанской области водворены 84 нарушителя, не имевших при себе документов, удостоверяющих личность. 127 иностранным гражданам сокращены сроки пребывания на территории страны.

К административной ответственности за незаконное предоставление жилья иностранцам привлечены 87 граждан РК и за незаконное привлечение иностранной рабочей силы 38 граждан РК.

За невыполнение решения о выдворении за пределы страны к уголовной ответственности привлечены 7 нарушителя.