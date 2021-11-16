15 ноября День финансистов. В этом году исполнилось 28 лет со дня обращения национальной валюты тенге.

История тенге, который стал символом нашей экономической независимости, уходит корнями вглубь. С каждым периодом он обновлялся, улучшая дизайн и защитные свойства. Национальная валюта способствовала созданию фундамента нашей национальной экономики.

В день национальной валюты, специалисты шымкентского филиала Национального банка, рассказывают будущим финансистам о тенге. История казахстанской валюты берет свое начало с закона «О введении национальной валюты Республики Казахстан», подписанного Президентом Н. Назарбаевым 12 ноября 1993 года. Через три дня, 15 ноября, на территории страны был введен в действие новый инструмент торговли — тенге.

«Относительно названия валюты были споры: предлагали акша, алтын, сом, сум, тенге. В итоге национальной валютой стала тенге. Это историческое наименование средневековых тюркских серебряных монет «денге» или «таньга». Национальная валюта стала символом государства», — вспоминает старший эксперт Шымкентского филиала НБ РК Галия Балтаева.

Ее коллега, старший эксперт Шымкентского филиала НБ РК Сымбат Сатыбалдиева говорит: «Первые купюры национальной валюты печатались в Великобритании. Подготовка дизайна тенге была поручена авторскому коллективу в составе руководителя Тимура Сулейменова и дизайнеров Мендыбая Алина, Досбола Касымова и Агимсалы Дузельханова.

Было принято решение поместить на лицевой стороне портреты крупнейших деятелей Казахстана из различных областей культуры, науки и политики, в сочетании с национальным орнаментом, а на обратной — стороне архитектурные памятники и живописные виды Казахстана».

По дизайну наш тенге, был признан самым привлекательным в СНГ. Оснащение необходимым оборудованием и наличие современной технологии, позволили Казахстану выпускать свою национальную валюту — тенге. Это был май 1995 года. Первую банкнотную фабрику открыл сам глава государства — Нурсултан Назарбаев.

Казахстанцы гордятся национальной валютой, которая признана на международном уровне. Тенге отличается хорошим качеством, казахстанские деньги несколько раз получали статус самых красивых. Как утверждают специалисты, подделать тенге не просто, благодаря комплексным защитным элементам.

Галия Балтаева, пользуясь случаем, поздравила коллег с профессиональным праздником: «15 ноября стал праздником финансовой системы страны. Поздравляю всех с этим замечательным праздником и желаю успехов».

Сегодня защитные свойства купюр могут конкурировать с валютой развитых стран. Наряду с монетой в денежном обращении, в республике используются юбилейные и памятные монеты. Знаковые монеты обладают платежеспособностью в соответствии с установленной стоимостью.

Шынар Оразова