Нацбанк получил дополнительные полномочия в условиях ЧС

Теперь он может ограничивать валютные операции и переводы за рубеж. Эксперты отмечают: это шаг скорее вынужденный, связанный с дефицитом валютных поступлений и падением цен на нефть. Несмотря на возможные неудобства для бизнеса, специалисты считают такие меры необходимыми.

Национальный банк получил право блокировать любые валютные операции и переводы за границу в условиях чрезвычайных ситуаций. По мнению экспертов, эта мера связана с монетарной политикой, стабилизацией курса и попытками снизить инфляционные риски.

Сейчас валютные поступления в бюджет ограничены: цены на нефть ниже прогнозируемых. Поэтому, уверен экономист Бекнур Кисиков, приходится принимать непопулярные меры, которые не всегда могут восприниматься позитивно. Бизнес может критиковать нововведение, но специалисты считают его необходимым.

«Если вы заработали здесь, если у вас бизнес здесь, конечно, какую-то часть вы можете всегда, конечно, вывезти, там, может быть, путешествие и тому подобное, но… Вот этот канал, я считаю, нужно остановить. Казахстан не самые лучшие времена переживает, но в то же время, слава богу, что мы более-менее стабильны, поэтому здесь, мне кажется, нужно всё-таки быть более даже экономически патриотичными», — говорит экономист Бекнур Кисиков.

Если речь идёт о покупке оборудования или других необходимых товаров, то подобные сделки, вероятнее всего, будут проходить без препятствий. При этом физлиц нововведения вероятнее всего сильно не коснутся. Для бизнеса и инвесторов меры могут означать задержки переводов, ограничения на вывод средств и дополнительные расходы. Но тем не менее, вряд ли скажутся на инвестпривлекательности, считают эксперты.

Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC: «Инвестор видит для себя по какому-то контракту, в любом случае, в большей степени, это будет ресурсный проект от добычи какого-то полезного ископаемого, либо углеводородного, ну это все полезные ископаемые, да. То есть он в любом случае для себя видит понятия с точки зрения, за сколько лет отобьется данный проект, его инвестиции, которые он вложит».

Эксперты говорят, в некоторых странах на движение капитала вводят искусственно жёсткие барьеры. В нашем случае меры мягче, поэтому эксперты называют это естественным элементом экономического регулирования.