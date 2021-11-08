В целях развития массового спорта во всех районах Шымкента строятся спортивные площадки.

Одну из многофункциональных площадок сдали в эксплуатацию на улице Майлыкожа, в районе Аль-Фараби. Раньше, во дворе этого дома, по словам жителей, находилась площадка, на которую страшно было смотреть. Сейчас ситуация иная, горожане рады многофункциональной спортплощадке. На ней можно одновременно заниматься фитнесом, волейболом, баскетболом и мини-футболом.

«До сегодняшнего дня здесь была уродливая площадка. Мы сами с жителями собрали деньги и поставили пару ворот, чтобы дети могли играть в футбол. Когда дети играли в футбол, было очень неудобно. Сейчас же слава Богу всё хорошо, мы благодарим Акимат и фонд Тульбасова. Теперь не только дети, но ещё и мы, родители, рады», — рассказывает жительница Аль-Фарабийского района Зульфия Рустемовна.

На строительство данной площадки, площадью 288 кв. м., ушло почти 16 млн. тенге. Спонсором выступил фонд известного мецената, Серика Тульбасова.

На открытие новой детской площадки пришел и замаким города, Максут Исахов.

«Мы сказали что построим 115 площадок в Шымкенте, 14 из которых за счет предпринимателей. Фонд Серика Тульбасова построил обещанные 7. Мы благодарны неравнодушным гражданам, внесшим свой вклад в развитие массового спорта и представляющим интересы подрастающего поколения», — говорит Максут Исахов заместитель акима г. Шымкента.

Стоит отметить, в этом году в Аль-Фарабийском районе построят еще 25 площадок. Их планируют сдать в декабре в честь 30-летия Независимости Казахстана.

Коркем Усибалиева