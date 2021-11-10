С начала года специалистами управлений 17 районов проведено более 500 разъяснительных мероприятий среди населения, организаций образования и медицинских учреждений.

В результате наблюдается снижение числа заболевших вирусным гепатитом. Так, по области за 10 месяцев 2020 года выявлено 10 случаев заражения острым вирусным гепатитом, за аналогичный период текущего года зарегистрировано 7 случаев заболевания и снижение на 3 случая.

Существует огромное количество видов вирусных гепатитов и источников их заражения. В подавляющем большинстве заболеваний инфекция возникает вследствие несоблюдения в бытовых условиях требований личной гигиены.

Также возможно заражение людей в результате обращения к различным услугам с нарушением кожных и слизистых оболочек.

Поэтому медицинские учреждения и стоматологии, маникюрные, татуажные салоны красоты, косметологические кабинеты должны строго соблюдать санитарную чистоту при обслуживании граждан, проводить правильную обработку инструментов (дезинфекцию, стерилизацию).

Эпидемиологи и санитарные врачи призывают относиться к своему здоровью с большой осторожностью, максимально опасаясь невидимых инфекционных заболеваний.