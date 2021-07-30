Ежегодно в конце июля во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. В 2021 году он проходит под лозунгом: «Борьбу с гепатитом нельзя откладывать».

От заболеваний связанных с этим недугом в мире каждые 30 секунд умирает один человек.

Поэтому даже в условиях продолжающейся пандемии коронавируса нельзя откладывать принятие мер по борьбе и с этой болезнью.

После первого рисунка на теле обладатель уже 13-ти тату остановиться не может. Первую татуировку Николай сделал в 16 лет и никогда не задумывался о риске заразиться гепатитом. К сомнительным мастерам молодой человек не ходит. В тату-салоне уверяют, все иглы — стерильные, а перчатки — одноразовые.

Николай Шакурский: «Мастера перед тем как наносить татуировки тщательно дезинфицируют оборудование, технику, обрабатывают кожу, надевают перчатки. Из моих друзей кто делал татуировки в разных салонах никто ничем не заражался».

Между тем, тяжелое заболевание гепатит «В» или «С» стало «фирменным» знаком тех, кто не задумывается о стерильности инструментов. В их числе любители татуировок.

Нередко вирус можно подхватить, там где меньше всего этого ожидаешь — в кабинете стоматолога, салоне красоты. Заразиться гепатитом можно и через грязную воду, продукты, и немытые руки.

— Гепатиты А, Е — это гепатиты с фекально-оральным путем передачи заражение идет через воду, грязные руки, продукты. Гепатиты В, С, Д можно заразиться через повреждения кожи и половым путем человек может заразиться гепатитом В, а также через необработанные инструменты в медучреждениях.

Сегодня известны пять вирусов гепатита: A, B, C, D и E.

Самый опасный — гепатит С, а ласковым убийцей его называют потому что вирус никак себя не проявляет. При этом медленно, но верно разрушает печень человека. Первые симптомы болезни появляются, когда уникальный, жизненно важный орган в критическом состоянии.

Татьяна Касымова, врач-инфекционист: «Острый гепатит, как правило проявляется остро. Гепатиты это заразное, инфекционное заболевание. Гепатиты А, В, С — это совершенно разные заболевания и пути передачи у них разные. Основное проявление хронического гепатита — это слабость и уже это повод обследоваться на гепатиты».

Всемирный день борьбы с гепатитом в этом году проходит под девизом: «Борьбу с гепатитом нельзя откладывать». Каждые 30 секунд в мире, от коварного недуга умирает один человек.

В целях профилактики в Казахстане от гепатита вакцинируют детей грудного возраста. врачи уверяют, прививка эффективна в предотвращении инфекции и ее хронических последствий.