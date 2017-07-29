В Казахстане растёт количество людей с вирусным гепатитом

Больных вирусным гепатитом B и С в Казахстане более 42 000 человек. В 2016 году число больных достигало 35 000, сообщили врачи, пишет infоrmburo.kz.

Количество заболевших гепатитом B и С в Казахстане растёт. Число пациентов достигло более 42 000 человек. Врачи настоятельно призывают проходить обследования, чтобы вовремя выявить вирус. При раннем выявлении заболевания шанс на выздоровление высокий, высказались медики на пресс-конференции в СЦК.

«С начала 2016 года насчитывалось 35 000 человек. Видите, какая идёт тенденция на увеличение. Нам нужно улучшать диагностику. Человек, который носит вирус, является источником заражения», – пояснила доктор медицинских наук Кульпаш Калиаскарова.

По словам медиков, основной профилактикой гепатита является скрининг.

«Вирусные гепатиты, к сожалению, коварны тем, что они молчаливы. Вирус может внедриться в организм и никаким образом себя не проявлять. Человек чувствуют себя абсолютно здоровым. Печень – это ресурсный орган. 80% печени может быть разрушено, а 20% работают так, как 100-процентная печень, и анализы могут быть в норме. В этом коварство, это молчаливая инфекция. Могут быть такие симптомы заболевания: общая слабость, головные боли, нарушение сна, чувство дискомфорта в области печени», – рассказала Кульпаш Калиаскарова.

Медики-гепатологи посоветовали больным гепатитом не прибегать к аналогам и лечиться теми лекарствами, которые назначил лечащий врач.