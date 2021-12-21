После жуткой драки старшеклассница пролежала в больнице 4 дня с закрытой черепно-мозговой травмой. Сегодня ее выписали домой.

Подростковая жестокость одна из актуальных тем. Накануне в соцсети попало избиение девочки группой школьниц. Видео было снято в выходные на территории школы в Кентау Туркестанской области. Оказалось, что старшеклассницы не поделили статус «старосты».

Полицейские сообщили, что новенькая ученица не захотела слушать действующую главу класса. Из-за чего попала в больницу с закрыто-черепной мозговой травмой. Сегодня ее выписали.

«Поступила она 4 дня назад. С наличием телесных повреждений с диагнозом ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга, госпитализирована к нам и сегодня была выписана», — рассказал Мурат Баянов, заведующий отделением травматологии Кентауской центральной больницы.

В драке, как оказалось участвовали ученицы сразу трех школ. Пострадавшая признается, что на встречу с выяснением отношений ее пригласила одноклассница, указав в сообщении место и время. Вот только вместо слов в ход пошли кулаки. Бой был не на равных. Удары пострадавшей наносили сразу три девочки.

«Одноклассница перешла к нам в этом году в октябре. Неделю ходила спокойно. А после началось. Не надевала школьную форму, сидела на уроках с мобильным телефоном, огрызалась с учителями. Я как староста не могла просто смотреть на это и сделала ей замечание. Но, она ответила, что не будет слушать меня и сама станет старостой», — говорит девочка.

Дело передали правоохранительные органы. По результатам проверки виновных, то есть несовершеннолетних обидчиц и их родителей, привлекут к ответственности. Однако к какой именно пока не известно.