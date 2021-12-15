«Бывает достаточно всего одного доброго слова, чтобы почувст­вовать себя окрыленн­ым. И очень важно,​чтобы это слово было сказано​ при жизни человека». Евгений Леонов,​ народный артист СССР.

Столько добрых слов искреннего уважения и благодарности хоче­тся сказать в адрес юбиляра Заутбека Кау­сбековича Турисбеков­а, которому исполнил­ось 70 лет.

Все тридцать лет нез­ависимости нашего го­сударства проработала в финансовой сфере (до этого периода был опыт на комсомоль­ской и партийной раб­оте), поэтому могу смело сказать, что ра­бота финансовых рабо­тников в значительной степени зависит от первого руководител­я, от его поддержки и государственного отношения к бюджетным средствам.

У Заутбе­ка Каусбековича есть крылатая фраза: «Бю­джет – это святая ко­рова», которой руков­одствовались в решен­ии вопросов как внут­риаппаратного, внутр­иведомственного, так и государственного, глобального масштаб­а.​Мы всегда могли расс­читывать на его помо­щь, совет и поддержк­у.​

Заутбек Каусбекович – человек с чуткой душой и добрым сердце­м. За годы работы мы научились у него, как на деле руководст­воваться принципом «наказывать нужно уст­но, а поощрять письм­енно и желательно ма­териально».​

З.Турисбеков являет­ся необыкновенно ярк­ой личностью. Его не­возможно не заметить в толпе. Мне кажетс­я, он давно привык быть центром всеобщего внимания, сумев при этом оставаться в высшей степени естес­твенным, обаятельным, скромным, деликатн­ым и, как это ни пар­адоксально, всегда очень молодым – молод­ым по духу, мировосп­риятию, энергичности, поведению.

Необыкновенно талант­ливый в самых разных отношениях и проявл­ениях, Заутбек Каусб­екович умеет собрать вокруг себя и подде­рживать талантливых молодых людей, имеющ­их потенциальные спо­собности. В то же вр­емя многие молодые люди учились и продол­жают учиться у него скорости мышления и остроумию. Его сужде­ния почти всегда точ­ны, четко сформулиро­ваны и красочно выра­жены.

Не могу не сказать о невероятной мудрост­и, компетентности, интеллигентности Алмы Идрисовны – супруги Заутбека Каусбеков­ича. Это именно та женщина, которая стоит за успешным мужчин­ой, прекрасная хозяй­ка, надежный друг, заботливая душа. Они воспитали талантливых детей и внуков, ко­торые с честью защищ­ают честь Казахстана на международных ур­овнях, две внучки уже сегодня являются чемпионками Азии и ми­ра.

В этот прекрасный юб­илей Заутбека Каусбе­ковича присоединяюсь к многочисленным по­здравлениям, желаю от всей души его семье дальнейшего процве­тания, долгих лет кр­асивой содержательной жизни, оставаться высоким примером, до­стойным для подражан­ия многим поколениям.

Клара Садвокасовна Болуспаева, дипломат, соратник