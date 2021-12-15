«Бывает достаточно всего одного доброго слова, чтобы почувствовать себя окрыленным. И очень важно,чтобы это слово было сказано при жизни человека». Евгений Леонов, народный артист СССР.
Столько добрых слов искреннего уважения и благодарности хочется сказать в адрес юбиляра Заутбека Каусбековича Турисбекова, которому исполнилось 70 лет.
Все тридцать лет независимости нашего государства проработала в финансовой сфере (до этого периода был опыт на комсомольской и партийной работе), поэтому могу смело сказать, что работа финансовых работников в значительной степени зависит от первого руководителя, от его поддержки и государственного отношения к бюджетным средствам.
У Заутбека Каусбековича есть крылатая фраза: «Бюджет – это святая корова», которой руководствовались в решении вопросов как внутриаппаратного, внутриведомственного, так и государственного, глобального масштаба.Мы всегда могли рассчитывать на его помощь, совет и поддержку.
Заутбек Каусбекович – человек с чуткой душой и добрым сердцем. За годы работы мы научились у него, как на деле руководствоваться принципом «наказывать нужно устно, а поощрять письменно и желательно материально».
З.Турисбеков является необыкновенно яркой личностью. Его невозможно не заметить в толпе. Мне кажется, он давно привык быть центром всеобщего внимания, сумев при этом оставаться в высшей степени естественным, обаятельным, скромным, деликатным и, как это ни парадоксально, всегда очень молодым – молодым по духу, мировосприятию, энергичности, поведению.
Необыкновенно талантливый в самых разных отношениях и проявлениях, Заутбек Каусбекович умеет собрать вокруг себя и поддерживать талантливых молодых людей, имеющих потенциальные способности. В то же время многие молодые люди учились и продолжают учиться у него скорости мышления и остроумию. Его суждения почти всегда точны, четко сформулированы и красочно выражены.
Не могу не сказать о невероятной мудрости, компетентности, интеллигентности Алмы Идрисовны – супруги Заутбека Каусбековича. Это именно та женщина, которая стоит за успешным мужчиной, прекрасная хозяйка, надежный друг, заботливая душа. Они воспитали талантливых детей и внуков, которые с честью защищают честь Казахстана на международных уровнях, две внучки уже сегодня являются чемпионками Азии и мира.
В этот прекрасный юбилей Заутбека Каусбековича присоединяюсь к многочисленным поздравлениям, желаю от всей души его семье дальнейшего процветания, долгих лет красивой содержательной жизни, оставаться высоким примером, достойным для подражания многим поколениям.
Клара Садвокасовна Болуспаева, дипломат, соратник