На Шымкент и Туркестанскую область опустился густой туман, сообщает OTYRAR.

Туман, окутавший южный мегаполис вечером 16 декабря, существенно затормозит передвижение в городе. Видимость на дорогах составляет всего 190 метров.

Людей призывают быть внимательными во время передвижения по улицам города.