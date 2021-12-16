На Шымкент и Туркестанскую область опустился густой туман, сообщает OTYRAR.
Туман, окутавший южный мегаполис вечером 16 декабря, существенно затормозит передвижение в городе. Видимость на дорогах составляет всего 190 метров.
Людей призывают быть внимательными во время передвижения по улицам города.
Тем временем Казгидромет передает штормовое предупреждение:
«Ночью и утром 17 декабря на юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Шымкент: ночью 17 декабря ожидается туман», — говорится в сообщении.