ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» стал победителем Республиканского конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз-2021» в номинации «Лучший коллективный договор».

В данной номинации рассматриваются коллективные договоры, значительно улучшающие и укрепляющие трудовые и социальные права работников, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Премия «Парыз-2021» для Шымкентского нефтеперерабатывающего завода является высокой оценкой сбалансированной системы трудовых отношений на предприятии, содействующих росту эффективного производства наряду с социальной защитой работников.

Стоит отметить, что ТОО «ПКОП» неоднократно было удостоено высоких президентских наград. Экологическая политика завода дважды была оценена премией «Золотой Парыз» в номинации «За вклад в экологию» в 2011 и в 2016 годах.