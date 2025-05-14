«ПетроКазахстан Ойл Продактс» провел встречу поколений

На заводе «ПетроКазахстан Ойл Продактс» прошла встреча ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов предприятия с молодыми специалистами.

Это стало настоящим диалогом поколений: участники делились опытом, задавали вопросы и вместе размышляли о важности преемственности поколений.

Ветеран Великой Отечественной войны Оркен Абдреев пожелал молодежи светлого неба над головой.

Это мероприятие — не просто дань памяти, а глубокое выражение благодарности от коллектива ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» людям, чьё мужество на фронте и самоотверженный труд на производстве заложили основу нашей сегодняшней мирной жизни. Такие встречи способствуют формированию ценностей мира, гражданской ответственности и национального единства.

Бакыт Ерегенов, президент ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «То, что мы сегодня живем в мирное время, — это наши отцы, деды совершали подвиги и достигли победы в 45-ом году. Молодым желаю, чтобы они не забывали историю, были патриотами, если человек знает историю, то, я считаю, что он патриот».

Пенсионеры завода с теплотой вспоминают историю завода: как начинали в непростых условиях, как совершенствовалась автоматика, улучшались условия труда и рос уровень производства. Омар Есенбаев, проработавший на предприятии более трёх десятилетий, начал свой путь оператором технологических установок и стал свидетелем всех этапов роста завода.

«Завод сейчас расширяется, качество продукции улучшается, для улучшения качества продукции запустили установку изомеризации. Сейчас усовершенствуется завод, каждый год мы улучшаем работу», — говорит ветеран ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Омар Есенбаев.

Молодые сотрудники с интересом слушают наставников, перенимая опыт и вдохновение. Взаимопонимание и уважение между поколениями стало главной ценностью этой встречи. Для новых специалистов такие беседы — важный этап профессионального и личностного становления.

Шындаулет Маханов, старший оператор ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «Сегодня на завод пришли сотрудники, ушедшие на заслуженный отдых. Для нас, молодых специалистов, это ценная возможность пообщаться с опытными наставниками, задать вопросы и перенять их знания. У старшего поколения есть чему поучиться — и профессионализму, и отношению к делу, и верности своему предприятию».

В этом году предприятие отмечает своё 40-летие. За эти годы здесь сформировались целые трудовые династии — на заводе работают представители нескольких поколений семей. Лучшие сотрудники получают заслуженные награды и признание за вклад в развитие компании и отечественной промышленности.

Сара Абдрасилова, лаборант химанализа ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: «В этом году меня наградили орденом Енбек Данк, для меня это большая честь и радость. Спасибо руководству нашего завода, они создают нам условия для комфортной работы».

С момента своего основания, в 1985 году, ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» делает ставку не только на технологическое развитие, но и на обеспечение экологической безопасности производства, устойчивое развитие и заботу о людях.