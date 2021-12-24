В надежде вернуть читальным залам былую популярность их изменили до неузнаваемости, сообщает OTYRAR.

В этом году преобразились 10 городских библиотек. Среди них и специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан. Её открыли в 1969 году. Но теперь она выходит за рамки привычного места для чтения.

В современной библиотеке можно слушать музыку, смотреть фильмы и читать любимые книги. Помещения тут изменились до неузнаваемости: новые стеллажи, мебель и просторные комнаты.

«В нашей библиотеке большой праздник. Она обновилась, теперь здесь современные помещения, новые книги. Мы, конечно, рады этому. Хочется чаще приходить», — говорит Жумагул Нысанбек, читатель.

Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан — это фонд в более чем 140 тысяч самых разных изданий. Многие книги переведены в формат аудио. Создан зал имени Акана Касымова — автора казахского рельефно-точечного шрифта. Обновлённое книгохранилище будет пополняться новыми экземплярами, пообещал аким города Мурат Айтенов.

«После модернизации библиотека сильно изменилась. В рамках проекта по увеличению количества аудиокниг в этом году в работе по озвучиванию литературы были задействованы артисты городских театров и работники культуры», — говорит Бакир Нурманбетов, директор специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Шымкента.

Красивые и уютные читальные залы приехали посмотреть и руководители аналогичных специализированных библиотек из города Алматы, Жамбылской и Кызылординской областей. Ожидается, что после модернизации библиотек количество читателей возрастёт. Ведь здесь созданы равные условия и возможности для всех категорий граждан.