Ценные книги оцифровали в высшем педагогическом колледже Shymkent

В Высшем педагогическом колледже Shymkent, специально для библиотекарей, проходит семинар под названием «Библиотека колледжа: новые тенденции и новые компетентности», который поможет в совершенствовании работы библиотек.

В программу семинара включены такие вопросы как перевод книг в онлайн формат и улучшение учебного процесса.

Около 200 книг перевели в электронный формат в библиотеке Высшего педагогического колледжа Shymkent. В любой момент студентам доступна учебная литература, в мобильном телефоне или планшете. Достаточно отсканировать Qr и скачать необходимую книгу.

Галия Хакимова, заведующая библиотекой «Высшего педагогического колледжа Shymkent»:

«Цель сегодняшнего мероприятия – совершенствование работы библиотек колледжей, обмен опытом, наработками, лайфхаками. Это рабочая мастерская, воркшоп для библиотекарей колледжей».

Все библиотеки шымкентских колледжей работают на платформе smartnation: основная идея – перевод бумажных ресурсов в электронный формат, сделано это для оптимизации учебного процесса. Как говорит библиотекарь Галия Сеитовна, книгохранилища нужны и по сей день. Так, в Германии или Сингапуре, под библиотеки отдают десятиэтажные здания.

«Библиотека всегда нужна, тем более что мы не противопоставляем информационные ресурсы через интернет традиционным ресурсам. Мы, наоборот, традиционные ресурсы – бумажные ресурсы своих библиотек хотим выложить в интернет«, — сообщает библиотекарь.

Директор Высшего педагогического колледжа Shymkent говорит, что задача библиотек – воспитать читающую молодёжь, показать, как правильно обращаться с книгами и обеспечить детей учебно-методическими и электронным пособиями. А чтобы привить любовь к книгам, необходимо объяснять, для чего нужна литература.

«Во-первых, любой человек, какую бы профессию не занимал – должен уметь говорить. Умение говорить берется из книг, журналов и газет. В первую очередь, чтобы уметь говорить, нужно уметь читать. Выражения, высказывания, словосочетания – все это берется из литературы», — объясняет Гульнара Ибрагимова, директор «Высшего педагогического колледжа Shymkent».

Библиотеки ежегодно пополняют книжный фонд, так как учебные пособия регулярно обновляются, плюс ко всему, колледжам предоставили академическую свободу – это значит, что учебные заведения могут сами выбирать предметы и модули для студентов. Цель библиотек – обеспечить студентов всем необходимым материалом.

Высший педагогический колледж Shymkent

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