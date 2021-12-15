Впервые врачи Шымкента провели клипирование сложной аневризмы сосудов головного мозга, сообщает OTYRAR.

Аневризма головного мозга это образование на мозговом кровеносном сосуде. Оно приводит к серьезным нарушениям кровообращения и даже летальному исходу.

По словам врачей, 53-летнюю пациентку на протяжении длительного времени беспокоили сильнейшие головные боли. Ей провели необходимые обследования, после которых решили срочно оперировать.

К слову, клипирование сложной аневризмы сосудов головного мозга- это одно из технически сложных хирургических вмешательств, что называется «высшим пилотажем» среди врачей.

Чтобы провести данную операцию ранее жителям всего Казахстана приходилось ехать в Нур-Султан и Алматы. Теперь столь сложная открытая операция доступна и в южном мегаполисе.

«Ранее такие операции не проводились в Шымкенте в связи с тем, что не было специалистов, которые могли бы провести такую операцию. Поэтому таких пациентов отправляли в Нур-Султан или Алматы. Во время операции есть риски разрыва аневризма, так как это является бомбой в голове. Операция технически очень сложная, проводится под микроскопом с увеличением в 20 раз», — говорит Еркин Медетов, руководитель нейрохирургической службы ГБ № 1.

По словам врачей, операция прошла успешно. Пациентка чувствует себя хорошо и в скором времени вернется домой к родным.