В Шымкенте будут оперировать пациентов с эпилепсией. Тем, кому лекарства уже не помогают, лечат на операционном столе. Раньше такие операции проводились только в столице и Алматы.

В областной клинической больнице провели две сложнейшие операции пациентам с этим серьезным заболеванием.

«Наша операция заключается в том, чтобы уменьшить характер судорожных припадков и с последующим уменьшить количество применяемых препаратов. В практике имеются хорошие результаты, где после операционного периода, то есть через 1-2 года уже пациенты полностью излечиваются», — говорит Нурхан Утенов, нейрохирург клинической больницы Туркестанской области.

Ранее пациенты принимали медикаментозное лечение, но оно уже не помогало. Могла помочь только операция. Прежде чем пациент попадёт на операционный стол, он проходит тщательное обследование. Ведь не всем поможет эта операция, другим наоборот может навредить. Врачи говорят, в последние годы выявлять и лечить эпилепсию стало легче. Сейчас на учете с этим заболеванием стоят больше 80 тысяч казахстанцев.

«Сейчас больше диагностических возможностей, мы ставим диагнозы лучше и точнее, чем 10 лет назад, кроме того сейчас есть возможности генетических анализов», — говорит Сауле Турысбекова, заведующая кафедрой нервных болезней КазНМУ.

Ранее лобэктомию проводили только в Астане и Алматы. Теперь оперировать пациентов будут и в Шымкенте.