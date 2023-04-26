В Шымкенте пациентку вытащили из состояния клинической смерти

Шымкентские врачи буквально вытащили из того света 52- летнюю женщину.

22 апреля в Шымкентскую городскую больницу №2 поступила пациентка в состоянии клинической смерти. Из анамнеза больной, в 2016 году женщина перенесла инсульт. В этот раз у женщины остановилась сердечная и дыхательная деятельность.

На протяжении 2 дней врачи боролись за жизнь пациента. Она получила необходимое лечение и была подключена к искусственной вентиляции легких. На третий день после всех процедур женщина пришла в себя, ее перевели из реанимации в обычную палату. Сейчас состояние женщины стабильное. Все жизненные показатели пришли в норму.

«Состояние пациента при поступлении было очень тяжелым. Доставлена была в состоянии клинической смерти. По протоколу сделали полное лечение. При поступлении мы оказали первую помощь и подключили к ИВЛ аппарату. Пациента госпитализировали в отделение кардиологии с гемодинамической стабилизацией. В настоящее время состояние стабильное, пациент может дышать самостоятельно, без кислорода», –говорит заведующий отделением реанимации Ержан Шералиевич.