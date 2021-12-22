Презентация книги состоялась в городской научной библиотеке им. Аль — Фараби, сообщает OTYRAR.

Автором произведения является известная писательница, предпринимательница, меценат и обладательница медали «Халық құрметі» Клара Лахановна Атемова.

Книгу «Отан үшін от кешті» Клара Атемова посвятила отцу. Жизненный путь ветерана Великой Отечественной войны, педагога Лахана Атемова был сложным. Лахан ага, переживший жестокость войны, трагическую гибель товарищей, совершивших подвиг во имя Родины, стал примером не только для династии Атемовых, но и для семей, которые тесно общались с ним.

«Наш дед Лахан Атемов прошел всю войну. После вернулся в родное село и продолжил работу в школе. Преподавал он немецкий язык. Дети его обожали. До конца своей жизни он работал педагогом. Его в селе до сих пор вспоминают», — говорит Агабек Атемов, родственник.

Учителя немецкого языка — Лахан ағай, ученики хорошо помнят: любознательный, владеющий несколькими языками, умеющий найти путь к сердцу каждого ученика.

«Книга была написана о жизненном пути моего отца, в целом родителей. Я собирала воспоминания людей, которые знали отца, работали с ним вместе, В книгу также вошли воспоминания родственников и учеников. На написание книги ушло 9 лет! Это моя пятая книга», -рассказывает Клара Атемова, автор книги «Отан үшін от кешті».

За 6 лет из-под пера Клары Лаханкызы вышли — «Өмір керуені -Караван жизни «, «Ғажайып мекен-Қаратау — Чудесное место Каратау», «Асыл казына». В 2018-ом году читатели познакомились с историческим романом «Алибек би».

Тираж новой книги, отражающей такие понятия, как патриотизм, преданность делу и ответственность — 1000 экземпляров. «Отан үшін от кешті» передадут школам, как методическое пособие.