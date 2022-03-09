В Шымкенте презентовали первую книгу о вакцинации

Художественная литература о вакцинации!

Казахстанский общественный деятель, публицист, писатель Жан Акжанов презентовал в Шымкенте свою новую книгу с незамысловатым названием “Вакцинация”. Свою работу, как сказал писатель, можно назвать одной из первых художественных книг о вакцинации, передает “OTYRAR”. Идея написать книгу пришла во время пандемии.

Жан Акжанов, писатель, общественный деятель, публицист:

“Здесь главный герой попадает в такую ситуацию, откуда невозможно выйти. Нужно только полагаться на свои знания, на свой ум, на свой иммунитет, на свое здоровье. Вот вакцинацию можно рассматривать не только с точки зрения того, что вот вы сделали укол. А можно рассматривать в целом в жизни. Что такое вакцинация? Сможете ли вы себя защитить? Вакцинация — это ваша страховка”.

Скоро книга будет доступна читателям городских библиотек. Автору пришлось изрядно постараться, чтобы разобраться в вопросах иммунологии и эпидемиологии. Жан Акжанов признается, на откровенный разговор, специалисты-вирусологи шли не охотно. Тем более, что в Казахстане таких — острая нехватка.

Жан Акжанов, писатель, общественный деятель, публицист:

“Вы знаете, у нас вообще проблема со специалистами. Вот в Казахстане очень не хватает вирусологов, санитарных эпидемиологов. Вот моя цель поездки сейчас, поднять вот эту проблему на уровень парламента, на уровень Сената”.

Книги Казахстанских писателей, расходятся небольшими тиражами, но, писатель уверяет, что он — человек творческий, и о прибыли не думает. Но и о проблемах умалчивать не стал: перевод с русского на казахский язык писателю обходится в 450 тысяч тенге. Жан Акжанов считает, что часть расходов могло бы взять на себя государство.

Жан Акжанов, писатель, общественный деятель, публицист:

“Конечно, прибыль тоже важно. Вот в России есть писатели, которые могут заработать, Борис Акунин, Донцова, Маринина. У нас в Казахстане нет ни одного писателя, при том, что у нас президент сын Кемеля Токаева, великого писателя. У нас нет ни одного писателя, который бы заработал на книгах. Самые пока большие тиражи, пока у меня. Но это благодаря тому, что более менее я стараюсь вот, бегаю, сам суечусь, уговариваю, стучусь во все ворота, бегаю и вот благодаря этому, более менее читают. Но к сожалению, ни один писатель не может похвастаться, что его книги берут и он прямо вот на этом зарабатывает. К сожалению этого нет”.

Жан Акжанов — автор 8 книг. Следующее произведение писатель обещает посвятить госслужащим. В планах — рассказать читателю интересные факты о жизни студентов, полицейских и учителей.