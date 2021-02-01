В минувшую пятницу 29 января 2021 года в Шымкенте в конференц-зале музея Великой Отечественной войны «Ерлік», расположенном в парке «Женис», состоялась презентация книги «Память сильнее времени».

Общественности города была представлена книга о ветеранах Великой Отечественной войны, простых солдатах и тружениках тыла, о тех, чьи имена, возможно, и не отмечены высокими боевыми наградами, но пользуются почетом и заслуженным уважением благодарных потомков.

Неисчерпаемая тема

Казалось бы, тема Великой Отечественной войны достаточно широко и подробно освещена в романах и очерках писателей, журналистов, в том числе и южноказахстанских. Чего стоит лишь одно упоминание имен писателя-фронтовика Федора Чирвы, Самуила Гельфанда, Жумамурата Туякбаева, Еркинбека Турысова, Мархабата Байгута, Юрия Кунгурцева, Анвара Исмаилова…

Минобороны Российской Федерации в последнее десятилетие рассекречивает все больше архивных материалов периода Великой Отечественной войны. Эти документы в том числе помогают людям найти могилы пропавших родственников и узнать о судьбе многих людей, которые до сих пор числились пропавшими без вести.

Представляете, что такое для семьи получить известие о том, что их родственник, боец Красной армии, не лежит где-то в безымянной могиле, не сгинул без вести – толком не оплаканный, не отмоленный по обычаям его родного края. Какое облегчение для души несет родным весть о том, что по погибшему есть данные по конкретному захоронению в таком-то поселке, таком-то городе, такой-то области…

… Да, видимо, эта тема все-таки неисчерпаема. Каждое последующее поколение «наследников Победы» осмысливает ее по-своему, по-новому. У подросших внуков-правнуков появляется осознанное желание узнать больше подробностей о ратном пути, боевых подвигах своих дедов. Ведь сегодня они стали ровесниками – они, нынешние, и те, сражавшиеся с врагом в их возрасте. Хочется успеть запечатлеть сведения (воспоминания) о них на видео, в очерках. Наконец поместить их образ в ряд героев «грозовых сороковых» на свое достойное место.

Как возникла идея?

Как пояснил РАБАТу главный редактор издания Владимир Сериков, идея создания книги «Память сильнее времени» возникла у него и его друзей, а если конкретнее, то у Нины Соловьевой, три года назад и претерпела уже четыре издания.

Первые три выходили в период с 2017-го по 2019 год ограниченным тиражом, объемом в 50-60 страниц и только на русском языке.

Четвертое издание, подготовленное в 2020 году, было приурочено к 75 годовщине Великой Победы. Из-за пандемии коронавируса презентацию книгу пришлось отложить до лучших времен. Ее ценность в том, что книга вышла одновременно на двух языках – казахском и русском. В ней уже 216 страниц, она повествует о ратных подвигах и жизненном пути более чем 100 участников и свидетелей событий военного времени. Тираж – тысяча экземпляров.

Владимир Сериков рассказал, что в наступившем году они планируют продолжить работу над вторым томом издания. «Они» – это уже упомянутая автор идеи Нина Соловьева, члены редакционной коллегии Евгений Кипчакбаев и Сергей Тимченко, дизайнер Инна Маршева, переплетчик-оформитель Александр Лобин, художник-реставратор Марина Виткова, переводчики Канат Бураханов и Жадыра Бекетова.

Предвижу вопрос читателей о том, как стать участником проекта, одним из героев книги? В работу над проектом приглашаются потомки ветеранов Великой Отечественной войны, спонсоры и все заинтересованные лица.

В каждой семье свой Герой

Одним из героев книги «Память сильнее времени» стал Джарас Кипчакбаев. К началу Великой Отечественной войны он был кадровым офицером, участвовал в войне с белофиннами. С октября 1941-го по апрель 1942 года был политруком автороты. Затем был назначен заместителем командира роты по политчасти. В июле 1943 года он был направлен в Рязанскую Высшую автомобильную офицерскую школу, по окончании которой в 44-м году был назначен командиром взвода и распределителем автороты.

Его ратный, а затем и трудовой путь был отмечен многими правительственными наградами: орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», юбилейными медалями и медалями за службу в МВД, а также почетным знаком «50 лет в КПСС». День Победы был самым любимым его праздником…

На 33-й странице книги «Память сильнее времени» – рассказ об одном из «сталинских соколов» – летчике Михаиле Гавриловиче Приданцеве, совершившим во время войны 135 боевых вылетов. Михаил Гаврилович участвовал в Параде Победы на Красной площади в 1945 году (удостоверение № 0015163). Награжден орденами Красного знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова и большим количеством медалей. Михаил Гаврилович — гражданин Казахстана, но в настоящее время проживает в Харькове с дочерью, внуками и правнуками.

Интересные факты собраны об еще одном участнике Великой Отечественной войны Нысанбае Бурахановиче Бураханове. В ряды Красной Армии он был призван уже в зрелом возрасте – в 40 лет, был отлично образован по тем временам – выпускник Ленинградского сельскохозяйственного института. В начале войны после прохождения командирских курсов Нысанбая Бураханова назначили командиром отдельного батальона связи 101-й стрелковой бригады Калининского фронта. Воевал отчаянно, бесстрашно.

Был в его боевой биографии такой случай. Лето 1944 года, шли бои за освобождение Украины. Стояла жара, уставших бойцов мучила жажда. Когда отряд Нысанбая дошел до одного из освобожденных хуторов, солдаты кинулись к колодцу. А когда откинули крышку, то увидели, что он доверху забит телами обнаженных убитых детей… Бойцы были потрясены настолько, что, забыв об усталости, кинулись догонять отступавших фашистов, чтоб сразу же, немедля, отомстить за их невиданную бесчеловечность…

Вернулся с войны Нысанбай Бураханов в 1946 году в звании майора. Работал в институте, обучал студентов премудростям науки. Умер Нысанбай Бураханов 5 января 1956 года в Алма-Ате во время защиты кандидатской диссертации. Похоронен со всеми почестями на кладбище по улице Толстого.

И таких историй в книге «Память сильнее времени» свыше ста.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА