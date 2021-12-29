Реабилитационный центр №2 в Шымкенте пополнился новым оборудованием.

В больнице для лечения неврологических заболеваний привезли российский передвижной экзоскелет «Е-helper». По словам врачей, этот аппарат поможет многим пациентам.

В ноу-хау российских ученых, пациенты реабилитационного центра Шымкента чувствуют себя киборгами – гибрид человека и машины. Кажется, теперь ногами и руками будут двигать эти металлические рычаги. Испытания уникального экзо — то есть внешнего — скелета для хирургов завершены. «Е-helper» — на службе пациентов с неврологическими заболеваниями.

«Аппарат — многофункционален, он помогает при различных заболеваниях», — говорит Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения Шымкента.

Экзоскелет помогает пациентам, заново учиться ходить, его главная задача – снизить нагрузку на позвоночник. Изобретение так долго ждала семья Жусуповых. У внука Ажаркуль-апа — неврологическое заболевание.

«Мы рады такой возможности — применять новый аппарат. Моему внуку он необходим для прохождения реабилитации», — говорит Ажаркуль Жусупова, жительница Жетысай.

Освоить «Е-helper» шымкентским врачам помогают коллеги из России.

«Этот аппарат мы привезли из Российской Федерации. Уже неделю наши коллеги обучают местных специалистов. Управление экзоскелетом имеет свои особенности», — рассказал Позилов.

Изобретение предназначено для реабилитации детей до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата и пациентов, после перенесённой операции на сердце. Экзоскелет, доступен пациентам ростом выше 150-ти сантиметров и весом от 40-ка до 110 кг-ов. «Е-helper» в Шымкенте пока в единственном экземпляре. В следующем году его приобретут и частные клиники.