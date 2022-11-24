Впервые в Шымкенте проведена операция пациенту с диагнозом «Эпилепсия»

Шымкентские врачи вновь увеличили шансы при лечении пациентов со сложными неврологическими заболеваниями.

На этот раз, доктора совместно с коллегами из-за ближнего зарубежья и города Алматы впервые проводят операцию пациенту с диагнозом «Эпилепсия» на базе городской детской клинической больницы. Данное мероприятие проходит в рамках научной конференции.

«Инновационные методы операции в детской нейрохирургии», которая проводится на базе городской детской клинической больницы с 24 по 26 ноября. Во время мастер-класса будут проводиться уникальные нейрохирургические операции с участием высококвалифицированных специалистов из России и города Алматы. В ходе проведения данного мероприятия около 30 врачей со всей страны повысят свою квалификацию.

«При поддержке акимата и управления здравоохранения города Шымкент в 2021 году из местного маслихата было выделено 2,5 млрд. тенге. Приобретены медицинское оборудование : аппараты МРТ , ангиограф, нейрохирургический микроскоп. Сегодня с использованием этих аппаратов проходит мастер-класс с участием специалистов из России и главного врача детской клинической больницы №2 г. Алматы Рабандиярова Марата Рабандияровича . Освоение новых методов с применением новейших технологий будет способствовать повышению нашей квалификации«, — говорит главный врач городской детской клинической больницы Динара Жумадилова.

Во время мастер-класса заведующий отделением детской нейрохирургии университета ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им.В. А. Алмазова» РФ , профессор Ким Александр Вонгиевич и главный врач ГКП на ПХВ «Городская детская клиническая больница№2»г. Алматы, доцент кафедры нейрохирургии КазНМУ им.С. Д. Асфендиярова, лауреат Государственной премии Рабандияров Марат Рабандиярович совместно с отечественными специалистами проведут несколько сложных операций пациентам с врожденными пороками развития центральной нервной системы: краниостеноза- с синостозом, Арнольда Киари ; болезнью Мойя-Мойя, при детском церебральном параличе.

Основная цель данного мастер-класса- развитие нейрохирургической службы в городской детской клинической больнице на высоком уровне и повышение профессиональной квалификации врачей.