Казахстанские бизнесмены начали активно помогать тем, кто пострадал от погромов во время беспорядков, передает OTYRAR.

Директор компании «КазАзот» Бахаридин Аблазимов, заявил что внесет от своего имени и от имени сотрудников пол миллиарда тенге. Деньги поступят на счет фонда «Сила в единстве». Он создан для поддержки пострадавшего бизнеса.

«Дорогие соотечественники, дорогие братья и сёстры! Мы потеряли много граждан нашей страны. Я хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших и сочувствие раненым. Благодаря принятым мерам Главы государства постепенно воцаряется мир и стабильность. Услышав о том, что открыт фонд, я считаю своим гражданским долгом и от своего имени, от имени своих сотрудников хочу выделить финансовую помощь в размере 500 миллионов тенге»,— сказал Бахаридин Аблазимов, бизнесмен.

Средства будут выделяться после решения комиссии предпринимателям страны, чьи объекты были разграблены и разрушены. Все финансовые операции будут оцифрованы.

В НПП «Атамекен» уверяют, фонд гарантирует прозрачность распределяемых денежных средств. Такое своевременное и важное предложение поддержали практически все казахстанские бизнесмены.