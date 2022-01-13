Фото опубликованное изданием OTYRAR растрогало пользователей интернета.

Во время съемок материала о погромах, оператор телеканала «Otyrar TV», снял момент когда маленький ребенок подошел к солдату Национальной Гвардии РК и поздоровался.

Фото: Otyrar.kz

«Я увидел момент, когда маленький мальчик с отцом гулял на площади перед акиматом, потом ребенок побежал к солдату, тот снял перчатку и протянул ему руку. Было очень приятно смотреть на такую картину, учитывая, что все вокруг было разбито», — сказал оператор ТК «Отырар» Амантай Ауельбеков.

На фото: Шахрух Хасанов с детьми.

Журналисты издания узнали, кто был этот солдат. Как оказалось на фото Шахрух Хасанов военнослужащий ВЧ 6698 Национальной гвардии РК.

«Евфрейтор Хасанов был на смене, они вместе с бойцами охраняли общественный порядок в районе АДЦ. Наш боец служит в Гвардии 10 лет», — пояснили в Национальной Гвардии РК.

Как стало известно, боец ВЧ 6899 женат и воспитывает двоих детей. К слову, фото распространилось по всему миру и стало своеобразным символом единства.

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