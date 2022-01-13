Фото опубликованное изданием OTYRAR растрогало пользователей интернета.

Во время съемок материала о погромах, оператор телеканала «Otyrar TV», снял момент когда маленький ребенок подошел к солдату Национальной Гвардии РК и поздоровался.

«Я увидел момент, когда маленький мальчик с отцом гулял на площади перед акиматом, потом ребенок побежал к солдату, тот снял перчатку и протянул ему руку. Было очень приятно смотреть на такую картину, учитывая, что все вокруг было разбито», — сказал оператор ТК «Отырар» Амантай Ауельбеков.

Журналисты издания узнали, кто был этот солдат. Как оказалось на фото Шахрух Хасанов военнослужащий ВЧ 6698 Национальной гвардии РК.

«Евфрейтор Хасанов был на смене, они вместе с бойцами охраняли общественный порядок в районе АДЦ. Наш боец служит в Гвардии 10 лет», — пояснили в Национальной Гвардии РК.

Как стало известно, боец ВЧ 6899 женат и воспитывает двоих детей. К слову, фото распространилось по всему миру и стало своеобразным символом единства.