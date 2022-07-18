Глаз проткнули ручкой школьнику на уроке. Мальчик стремительно теряет зрение

11-летний мальчик стал жертвой школьных игр в Восточно-Казахстанской области.

Родители мальчика обратились в редакцию OTYRAR с криком о помощи.

Со слов отца, во время урока одноклассники развлекались между собой, кидая в друг-друга канцелярскую ручку. Нурлану Еркегали она угодила прямо в глаз острием. Как результат — язва роговицы и стремительная потеря зрения. Пострадавший уже перенес 3 операции в Казахстане и пока безрезультатно. Помочь Еркегали вызвались зарубежные специалисты, но ждать квоты от государства, у родителей просто нет времени.

Семья Еркегали объявила сбор средств для спасения зрения еще совсем юного школьника. Сейчас родители выбирают между клиниками России, Турции и Кореи. Цена диагностики и самой операции неподъемная для семьи. Родители уверяют, что даже самая малая сумма может помочь ребенку увидеть мир во всей красе.

Сюжет о трагедии и последствиях, заключение медиков и интервью родителей можно увидеть тут.

Реквизиты для помощи:

Каспи банк 8 775 344 64 23,

4400430027884961.

Номер отца мальчика ватсап: 8 775 344 64 23.