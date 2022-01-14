По словам жителей, мародеры, причинившие колоссальный ущерб городу, были под воздействием алкоголя. Они боятся повтора ситуации, если с полок магазинов не уберут крепкие напитки.

Оксана Гордиенко только за новые введения во время ЧП. Жительница Шымкента против распития алкогольной продукции, в такое страшное время. Поэтому считает, что запрет на продажу спиртных напитков пойдет только на пользу страны. Оксана даже допускает мысли о полном запрете крепких напитков. Ведь по мнению женщины, во время массовых беспорядков, больше всех бунтовали люди подшофе.

«Я абсолютно согласна с тем, что запретили продавать алкоголь. Потому что, когда люди пьют, они абсолютно не контролируют себя. В такие моменты, конечно, нужно воздержаться от алкоголя, потому что обстановка ещё не стабилизировалась и все не стало на свои места. Люди вечером вообще боятся выходить на улицу«, — рассказывает жительница Шымкента Оксана Гордиенко.

Жители Шымкента также поддерживают запрет. По словам горожан, за 3 дня массовых беспорядков, люди пережили сущий ад. Поэтому некоторые шымкентцы уверяют, что полный запрет на продажу алкоголя, только улучшит нашу страну.

«Я только за новые правила, хочу чтобы вообще его убрали. Лучше бы вместо алкоголя поставили бы кумыс казахский», — рассказывает житель Шымкента.

«Под алкоголем, я думаю, можно как-то направить человека. А зверства, которые происходили у нас в стране, произошли, скорее всего, из-за воздействия каких-то психотропных веществ», — рассказывает житель города.

«Есть некоторые люди они выпивают и ведут себя нормально. А есть люди, которые выпивают и начинают бунтовать и все вокруг разрушать«, — говорит жительница Шымкента.

«Это зависит конечно от каждого человека, то есть это зависит от его моральных ценностей. Если человек действительно переживает за свою страну, за своих жителей, то он конечно будет переживать вместе с жителями и вместе с Касым-Жомартом Токаевым«, — делится жительница Шымкента.

Хоть супермаркет во время массовых беспорядков не тронули, после указа Президента спиртные напитки с полок сняли сразу же! Ведь магазин находится надалеко от места, где царило беззаконие. Поэтому сотрудники перевезли большое количество алкоголя на свои другие точки, а остаток спрятали на складе и укрыли подручным материалом.

Во время запретов на продажу алкоголя, супермаркет потерял прибыль практически в 10 миллионов тенге. По словам сотрудников магазина, даже есть люди, которые по сей день пытаются купить крепкие напитки. Для них администрация торговой точки проводит разъяснительные работы.

«Абсолютно ничего не продаем, данное мероприятие было зафиксировано у нас в базе. Даже если человек захочет купить алкогольную продукцию, то автоматом на кассе его не продадут. Ситуация в стране сейчас не такая, чтобы в данный момент думать о прибыли. Соответственно нашим руководителем было принято решение, в данный период не реализовывать алкогольную продукцию. Так как ситуация в стране нестабильная. Мы лучше потеряем некоторые доходы и стабилизируем ситуацию в стране«, — рассказывает начальник отдела маркетинга Марат Ыстыбаев.

Указ Президента в городе действует с 5 по 19 января.

«На период действия чрезвычайного положения необходимо: запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции«, — передает пресс-служба МВД

За нарушение указа, по закону можно получить предупреждение или штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

Коркем Усибалиева