Какой штраф грозит продавцу за незаконную реализацию алкоголя

Продажей и хранением алкогольной продукции могут заниматься только ИП и юрлица, имеющие лицензию на хранение и розничную реализацию. В случае неисполнения данного требования законом предусмотрен штраф до полумиллиона тенге.

Нурмаханбет Сейткул, руководитель отдела управления госдоходов по Аль-Фарабийскому району: «В случае несоблюдения указанных требований, в соответствии со статьей 463 Кодекса «Об административных правонарушениях», предусмотрен административный штраф в размере от 15 МРП — 55 тысяч 380 тенге до ста пятидесяти МРП — 553 тысячи 800 тенге, с конфискацией алкогольной продукции».

Специалисты регулярно организуют разъяснительную работу с индивидуальными предпринимателями, торгующими алкогольной продукцией. Сегодня в Аль-Фарабийском районе Шымкента 381 индивидуальный предприниматель получил соответствующую лицензию.

Специалисты отрасли призывают к строгому соблюдению законодательных требований при хранении и торговле спиртными напитками. Лицензию можно получить в управлении государственных доходов по месту регистрации.