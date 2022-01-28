Совет по этике Шымкента Агентства по делам государственной службы РК принял решение по делу госслужащего, нанесшего легкие телесные повреждения подчиненному.

Акиму города направлено предложение объявить строгий выговор Демеугали Бакову, заместителю руководителя управления культуры, развития языков и архивов г. Шымкента, нарушившему требования Кодекса Этики. Если подобный инцидент повторится, чиновник будет уволен.

Основанием для проведения заседания Совета по этике стали прошлогодние разбирательства в городском управлении культуры. Заместитель руководителя управления культуры , развития языков и архивов г. Шымкента Демеугали Баков нанёс легкие телесные повреждения директору государственного коммунального предприятия «Историко-культурного комплекса» Саттару Мажитову. Госслужаший грубо нарушил требования Кодекса этики.

Асан Марасулов, главный специалист департамента Агентства по делам государственной службы РК по г. Шымкенту:

-«9 августа 2021 года в Управлении культуры Шымкента разразился скандал. В ходе конфликта Баков нанёс легкий вред здоровью гражданина Мажитова. По этому делу, суд 8 сентября вынес постановление. По решению суда, Баков признан виновным и должен заплатить штраф 43 тысячи 755 тенге».

Демеугали Баков, с решением суда не согласился и подал апелляцию. Суд решение от 8 сентября оставил в силе.

Демеугали Баков, заместитель руководителя управления культуры, развития языков и архивов г. Шымкента:

«Никто никого не бил, просто я немного дал волю эмоциям. Когда бывали сложности, заявитель уходил на больничный. На госслужбе у меня стаж 21 год. За это время ни к каким дисциплинарным взысканиям не привлекался. Такого инцидента больше не повторится».

Госслужащему, нарушившего требования Кодекса этики, рекомендовали вынести строгий выговор.

Серик Ауесханов, член Совета по этике г. Шымкента Агентства по делам государственной службы РК:

-«Надо было доказать в суде. Суд вынес решение, вы виновны. Я заявителя также знаю, у него характер. Я согласен с Советом привлечь к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора».

Муратжан Акишев, уполномоченный по этике аппарата акима г. Шымкента:

-«Это происшествие обсудили с работниками акимата, были приглашены свидетели. Потасовки как таковой не было. В любом случае госслужащий не должен был нарушать этику. Чтобы подобные нарушения не имели место, мы детально разобрали этот случай. Я согласен с вынесением строгого выговора Демеугали Бакову».

По решению совета, акиму города будет направлено предложение о привлечении Демеугали Бакова к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.