109: На что жалуются шымкентцы?

Call-центр IKomek активно работает в Шымкенте. В прошлом году диспетчеры приняли более 200 тысяч обращений от жителей. Почти все удалось решить, передает OTYRAR.

Попасть на прием к чиновникам будет намного проще. В апреле заработает портал «I-SHYMKENT». Цифровая платформа призвана консультировать людей по действиям монополистов, вопросам трудоустройства и подключению к интернету.

«Ранее не было системы, через которую можно было напрямую обратиться к заместителям акима. Мы включаем в портал все общественные приемы связанные с акиматом города. За системой будет следить аким Шымкента. Там будет отображаться ваше ФИО, ИИН и даже по какой проблеме вы обратились. С 1 апреля портал уже будет работать»,— говорит Азат Амиртаев, руководитель контакт-центра «Ikomek».

В прошлом году служба «Ikomek» успешно себя зарекомендовала. Больше 200 тысяч жителей обратились за помощью. В основном, шымкентцы жаловались на коммунальные проблемы и общественный транспорт. Лидерами по решению проблем стали Абайский и Каратауский районы. Акиматы Аль-Фарабийского и Енбекшинского районов — на третьем и четвертом месте соответственно.

«У нас в январе 17564 обращений поступило. Ежемесячно это количество увеличивается. По сравнению с 2020 годом, все поступившие обращения увеличивались в 2-3 раза. Жители города больше всего предпочитают звонить на короткий единый бесплатный номер 109. Поступило всего 177901 звонков, по ватсап мессенджеру поступило более 15000 обращений, также мы используем инстаграм, фейсбук и телеграм бот»,- рассказывает Тогжан Абиш, заместитель руководителя контакт-центра «Ikomek».

Работает контактный центр 109 по принципу трех линий. Жители оставляют заявку. А оператор рассматривает жалобу и передаёт её адресату. Руководители контактного центра признают, диспетчерам не всегда удается давать конкретный ответ по аварийным отключениям.

«Мы договорились об этом, ответственные органы будут писать «аварийное отключение будет на 5 часов. В течение 5 часов будет выполнена работа.» И согласно этим данным, наши операторы будут видеть у себя уже сразу на новой системе, где и когда будет аварийное отключение. Теперь наши операторы могут сразу сообщать нашим жителям в течение какого времени будут выполняться работы»,- передает Тогжан Абиш.

Кстати, жалобу на оператора тоже можно оставить по номеру 109. Другой диспетчер примет обращение и направит его руководству контакт-центра.

«Наш оператор тот же, либо другой оператор обязательно зарегистрируют данную жалобу. Также, у нас есть ответственные люди по этой проблеме, то есть сидит наш аналитик контроля качества, по каждому заявлению она прослушивает все звонки, записывает отдельные заметки. Таких случаев за всю работу то есть с 2020 года около 40»,— рассказывает заместитель руководителя контакт-центра «Ikomek».

«Ikomek» работает с шестью десятками учреждений города. В этом году количество услуг для населения увеличат с 90 до 200.