Учителя пожаловались на поборы в школе

Преподаватели одного из вузов Шымкента пожаловались на рeктора в колл-центр «Айкомек».

Педагоги заявили, что устали от «необоснованных поборов».

По их словам, деньги с них собирают буквально на всё! Свои жалобы учителя оставили на платформе IKomek. Все поступающие заявки в обязательном порядке попадают в обработку.

На своих руководителей, по номеру 109 пожаловались и представители трех частных компаний. Сотрудники заявили, что им не выплачивают обещанные премиальные.

«Как сказал наш директор, мы созвонились с руководителем данной организации. Также дополнительно мы сообщали жителям номер антикоррупционный службы — 1424. Сказали, что они могут дополнительно обратиться по данному номеру и сотрудники антикоррупционный службы они разберутся по данному заявлению, детальнее уже»,- говорит Тогжан Абиш, заместитель руководителя контакт-центра «Ikomek».