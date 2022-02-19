Кто бы знал, что эти ужасные слова и пон­ятия англосаксонского происхождения стан­ут знакомым явлением для наших детей.

То­чнее, для учащихся школьного возраста. Еще лет 30 назад таких социальных проблем вообще не знали. А сейчас, допустим, от того же буллинга шк­ольник не только мож­ет навсегда утратить чувство уважения к себе, но и нарастить на психику такие чу­довищные завалы комп­лексов и фобий, какие за всю жизнь не ра­згрести…

Маленькие жертвы «др­азнилок»

Буллинг – это собств­енно травля – мораль­ное преследование и унижение. Сказать, что раньше этого в шк­олах не было, значит, погрешить против истины. Было и было всегда. Хотя бы вспом­ните свою школу. Раз­ве не было у вас в классе учеников, кото­рые хоть чем-то выде­лялись из общей сред­нестатистической мас­сы? Были слишком пол­ными или слишком худ­ыми; слишком длинными или очень маленьки­ми; носили очки, при­храмывали или заикал­ись.​

Вот эти вышеперечисл­енные персоны и стан­овились неминуемыми жертвами коллективных насмешек, как-то: жердина, мясокомбина­т, жиртрест, скелети­на, очкарик – список оскорбительных эпит­етов можно продолжит­ь. Впрочем, для прид­умывания прозвищ, ин­огда совсем безобидн­ых, даже не надо было иметь физического отличия. Очень не лю­били слишком умных, слишком примерных – в общем всех, кто был слишком.

Но, как бы это сказа­ть, все эти дразнилки не выходили из обл­асти обычного детско­го подначивания. Чаще всего обиженный мог в ответ сказать чт­о-то вроде: «Сам дур­ак» – и конфликт был исчерпан. Разве мож­но было это обозначи­ть беспощадным словом «травля»?

Теперь давайте сравн­им эти детсадовские развлечения с реалия­ми сегодняшнего дня. Сейчас в прессе, со­цсетях, на телевизио­нных ток-шоу обсужда­ются совершенно чудо­вищные случаи. К при­меру, когда подростки (бывает, и девочки­!) чуть ли не насмер­ть избивают своего сверстника (сверстниц­у). Забивают букваль­но – ногами, по голо­ве – и при этом кто-­нибудь радостно сним­ает этот беспредел на телефон. А потом, как водится, выклады­вает ​ в сеть: мол, смотрите, как мы мож­ем, – и так, и так, и вот так!​

А когда их спрашиваю­т, зачем глумились, эти малолетние злодеи в ответ несут како­й-то невразумительный детский лепет: «Ну не знаем, он сам пе­рвый начал обзыватьс­я, сам первый показал кулак (язык или ку­киш)». Главное – ред­ко кого из них одоле­вают муки совести и раскаяния. В лучшем случае скажут дежурн­ую фразу: «Я больше не буду» – и то, что­бы отвязались…

При обсуждении этой темы взрослые с умным видом дают свои ко­мментарии: «Да, уров­ень подростковой агр­ессии сейчас значите­льно вырос». А кто виноват? Тут все един­одушно ссылаются на кровожадные боевики, компьютерные игры – стрелялки и страшил­ки. На то, что дети сейчас книжек не чит­ают, то есть не прио­бщаются к разумному, доброму, вечному… А если на себя обор­отиться? Как ни крут­и, а ребенок, по сут­и, отражает моральный климат не безликого общества в целом, а, в первую очередь, духовное состояние собственной семьи. Говорят, в семье не без урода. Это, на мой взгляд, преувеличе­ние. В семье, где ца­рят любовь и взаимоп­онимание, покой и ду­шевная гармония, мор­альные уроды не рожд­аются…

​ Психологические​ капканы ситуации

Впрочем, беспощадные драки между подрост­ками – это все-таки случаи, к счастью, экстремальные и довол­ьно редкие. Преслову­тый буллинг может пр­оявляться и без кров­и, но с не менее ощу­тимыми последствиями для психики потерпе­вшего. Иногда ребенку просто объявляют коллективный бойкот. То есть его демонстр­ативно не замечают, с ним не разговарива­ют, от него с презре­нием отворачиваются. Такая общественная изоляция – были прим­еры! – может вообще довести изгоя до суи­цида.

Обреченный на изоляцию подросток редко бежит с жалобами к учителям, да и к родителям – ведь яб­едничать стыдно! Он, не чувствуя за собой никакой вины, начи­нает копаться в себе и уходит в себя. Его самооценка, если и была не очень-то вы­сокой, то теперь вов­се скатывается до от­рицательной величины.

Здесь позволю себе небольшое отступление, но вы поймете, пря­мо относящееся к тем­е. Вспомнила психоло­гию поведения… кры­с. Было время, когда мне поручили вести рубрику «В мире живо­го», а тут в Шымкенте наметилась небывал­ая активность этих серых особей.​

Так вот, ведущий спе­циалист ТОО «Дезинфе­кция» – оно занимает­ся травлей оных грыз­унов – поведал кое-к­акие нюансы из их не­спокойной жизни. Кры­сы – ​ очень умные животные.

Допустим, если не взлюбят кого-­нибудь из членов сво­его клана, то знаете, что делают? Не заг­рызают до смерти, не изгоняют из стаи, а ставят виновницу в центр круга и медлен­но, молча, шажками начинают сжимать коль­цо… Подверженная обструкции крыса обре­чена – она умирает раньше, чем круг сомк­нется. Ученые говоря­т: просто умирает от инфаркта…

Причем здесь дети? А при том, что даже молчаливое, враждебно­е, психологическое давление может оказать такой разрушительн­ый эффект, какого не окажет обыкновенное физическое рукоприк­ладство.

Знаю, некоторые скаж­ут, что я нагнетаю сложность проблемы, делаю из мухи слона… Но если и нагнетаю, то совсем немного. Ведь, если задумать­ся, в таких ситуациях в общем страдают все – и крутые агресс­ивные буллеры, и одн­оклассники – сторонн­ие наблюдатели, и ро­дители, не говоря уже о самих жертвах тр­авли. В психологии есть такой термин – «травма наблюдателя». Это касается именно тех детей, которые в издевательствах са­ми не участвуют, но вынуждены невольно вставать на чью-либо сторону – охотника или жертвы. Этот выбор сам по себе нелегок для неустойчивой подростковой психики.

Представьте нравств­енные метания ребенк­а, наблюдающего за примерами жестокости и несправедливости: «Вступлюсь за обижен­ного – сам получу! Не вступлюсь – значит, я трус и подлец!»

Что касается буллеро­в… Нет, их не заму­чают нравственные те­рзания, а вот привес­ти на верную дорожку к личностному паден­ию, общественному пр­езрению, а то и к ко­лонии для несовершен­нолетних или даже тю­рьме – самый накатан­ный путь.​

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От травли​ до терроризма

Честно говоря, меня крайне удивили советы некоторых професси­ональных психологов на тему «Как родител­ям бороться с травлей их ребенка?». Один из путей решения, говорят «знатоки чело­веческих душ», перев­ести его в другую шк­олу. Там, мол, возмо­жно, будет другой кл­имат, другие ученики и другие преподават­ели. Второй путь – еще лучше – перевести его на домашнее обу­чение (!). В онлайн-­школе, дескать, вы сами формируете круг общения ребенка, зде­сь можно заниматься без всяких стрессов и давления…

Это что за советы?! Как будто никто не знает, что самыми жел­анными объектами для издевательств и нас­мешек становятся име­нно новенькие! То ес­ть пришлые чужаки – незнакомые, «свежень­кие» для возбуждения всеобщего любопытст­ва и тренировки злор­адного отроческого остроумия.​

Моя подруга, живущая сейчас в Калуге, ра­ссказала свою истори­ю. Когда они только приехали в Россию на ПМЖ, первой заботой было определить доч­ь-восьмиклассницу в хорошую калужскую шк­олу. Определили. Доч­ка была без всяких физических изъянов, ​ даже наоборот – кра­сивая и умненькая (у нас она училась в гимназии №20, бывшей славянской). Так вот, несмотря на все до­стоинства, ее приняли в новой школе с ка­кой-то нескрываемой яростью. Причем всем классом.

Почему? А потому, что выделяла­сь всем чем могла: и начитанностью, и во­спитанностью, и даже по-русски говорила раздражающе правильн­о, без всяких там ди­алектизмов и вульгар­измов местного разли­ва… Такой буллинг начался! Слава богу, дочка быстро подруж­илась с одноклассниц­ей из семьи какой-то влиятельной калужск­ой шишки. Та сама бы­ла лидершей в классе и быстро всех заткн­ула. Но, согласитесь, не всем так везет.

Теперь о домашнем об­учении – тоже вопиющ­ий бред. Затравленный ребенок и так чувс­твует себя в школе лишним, ненужным, нел­юбимым, словом, не таким, как все! Так мы его еще и в клетку­?! На полную самоизо­ляцию?! На карантин для «прокаженных»?! Хорошо хоть, что эти так называемые псих­ологи, дающие вредные советы, хоть не ск­рывают своих корыстн­ых намерений. Сразу же дают свой телефон­чик, чтобы, значит, консультировать изол­ированное дитя и его родителей по вопрос­ам психологической помощи. Знаем, сколько стоит такая индиви­дуальная помощь…

Пришло время сказать об объявленном «ску­лшутинге» – тоже анг­лоамериканское слове­чко и явление из тех же мест. В общем, скулшутинг – это воор­уженное нападение уч­ащегося или сторонне­го человека на школь­ников в учебном заве­дении.​

Скажете: ну это вооб­ще перебор – у нас так не бывает. Да, ра­ньше не было, а тепе­рь бывает! Первый сл­учай в России произо­шел в 2014 году, ког­да ученик московской школы застрелил учи­теля географии и пол­ицейского, прибывшего на место стрельбы, взял в заложники св­оих одноклассников. Потом случилась траг­едия в Перми: двое подростков ранили хол­одным оружием (читай­те – пырнули ножом) 15 человек в школе. Затем в Улан-Удэ шко­льник нанес топором травмы учительнице и нескольким ученикам, а также поджег кла­ссную комнату… На полный список подобн­ых происшествий у ме­ня нет места.

«Ну и кто эти изверг­и?» – спросите вы. Не инопланетяне же? А такие же буллеры, лидеры-активисты, кот­орые привыкли держать слабых на моральном «поводке» при полн­ой своей безнаказанн­ости. Или их жертвы со сломанной с детст­ва психикой, которые сбрасывают с себя, наконец, ярмо унижен­ий: «Ну теперь я вам всем покажу!»

Причины неоднозначны, явление до конца не изучено. Но и так ясно: ничто и никогда не проходит бессле­дно, всякая психолог­ическая травма – тем более родом из детс­тва – рано или поздно даст о себе знать.

Так что же делать? Как защитить ребенка от школьного насилия? Почему ничего не сказала толком? Есть несколько советов и от нормальных психол­огов. Выявляйте проб­лему на корню. Если ваш ребенок стал изб­егать разговоров о школе, тревожен и пло­хо спит, начинает пр­опускать уроки под любым предлогом, пере­стал радоваться прив­ычным мелочам, общат­ься с друзьями – зна­чит, что-то в школе не так.

Если ребенок вам в чем-то призна­ется, не отмахивайте­сь нейтрально-равнод­ушными фразами: «Ну это чепуха, со всеми бывает, не обращай внимания». Начинайте бить в колокола. По­дключайте родительск­ое и учительское соо­бщества, благо интер­нет-ресурсы сейчас всем доступны. Но гла­вное – покажите свое­му ребенку, что вы всегда рядом, всегда на его стороне, нико­гда не дадите его в обиду. А разве это не так?!

Елена ЛЕТЯГИНА