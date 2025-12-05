Студенты колледжа заявили о систематическом избиении и рэкете

В Арыси студенты колледжа устроили массовую драку. Один из участников получил травмы. По словам учащихся, старшекурсники систематически проявляли буллинг и вымогали деньги.

В администрации учебного заведения заверили, что в курсе проблемы и занимаются её решением.

Массовая драка произошла возле колледжа №17. По предварительным данным, студенты второго курса избили первокурсников. Причиной конфликта мог стать длительный буллинг. По словам студента первого курса Санжара Есимбека, старшекурсники ещё с сентября регулярно требовали у них деньги. Если у ребят не было средств — их избивали.

«Приходят, бьют, требуют деньги. Каждый раз, когда приходит стипендия — снова избивают, заставляют сдавать. По 2–3 тысячи тенге. Звоним домой, просим прислать. Если не дадим — снова избивают. Всех собирают и бьют», — говорит Санжар Есимбек, студент.

Слова Санжара подтверждают и его одногруппники. Студенты утверждают, что неоднократно жаловались на вымогательство и избиения со стороны старшекурсников участковому инспектору и администрации колледжа, но реакции не было.

«Мы говорили, что старшекурсники бьют и требуют деньги. Раз никто не помог, мы сами дали отпор. Их ходит трое, а нас собралось пятнадцать. Если не отдаёшь деньги — зажимают, тащат в туалет и избивают», — говорит Динмухаммед Абдулхамит, студент.

В администрации колледжа говорят, что в курсе произошедшего и занимаются решением проблемы. Правда там говорят, мол, ребята до драки на буллинг не жаловались.

«Мы всегда говорим: если есть буллинг или любые другие нарушения — сообщайте сразу. Но до этого они ничего не рассказывали. О драке и конфликте стало известно только сейчас. Сейчас проводится проверка«, — заявил Бауыржан Орынбай, заместитель директора колледжа №17.

Заместитель директора по воспитательной работе колледжа предполагает, что к драке и вымогательству могли быть причастны и учащиеся соседней школы или другого колледжа.

«Когда мы спрашивали: “Был ли буллинг со стороны 2–3 курсов? Требовали ли деньги?”, — нам ничего конкретного не сказали. Там были учащиеся школы №11, студенты гуманитарного колледжа. Сейчас проводится работа по выяснению всех обстоятельств«, — говорит Шынар Асанова, заместитель директора.

В департаменте полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Всех участников драки доставили в полицию вместе с родителями, но обе стороны конфликта отказались проходить необходимые процессуальные действия для продолжения расследования.

«В рамках уголовного дела будут проверены все доводы потерпевшего и других участников. Ситуация рассмотрена на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате. Со всеми участниками проведена профилактическая беседа о недопустимости правонарушений и ответственности за противоправное поведение», — говорит Бауыржан Зиятов, заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области.

Полиция также намерена рассмотреть вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.