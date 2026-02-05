Как в школах Туркестана противостоят буллингу

Буллинг, кибербуллинг и доксинг остаются одними из самых острых проблем школьной среды. В рамках проекта «Безопасное детство» заместитель прокурора Туркестанской области Даулет Тлемисов провёл прямой эфир.

В ходе общения стало ясно, учащихся в первую очередь волнуют вопросы безопасности в интернет-пространстве.

Даулет Тлемисов, заместитель прокурора туркестанской области:

«Данный проект в настоящее время реализуется во всех школах Туркестана и Туркестанской области. Для нас важно понимать, какие вопросы и проблемы волнуют школьников. Мы рассматриваем все обращения, даём рекомендации и стараемся оказать необходимую помощь. Планируется проводить такие онлайн-встречи на ежемесячной основе. Для этого у нас есть все необходимые возможности и ресурсы, что позволит оперативно обрабатывать запросы и эффективно помогать учащимся».

Ещё одна серьёзная проблема-подростковый суицид. Несмотря на то, что в 2025 году зафиксированных случаев среди подростков было меньше по сравнению с позапрошлым годом, эта тема остаётся в центре внимания. Главные причины-дефицит доверительного диалога между родителями и детьми, а так же иллюзорное восприятие социальных сетей или внешних советов как панацеи от всех проблем.

Даулет Тлемисов, заместитель прокурора туркестанской области:

«Мы должны работать сообща. Своевременная информированность позволяет предотвращать правонарушения и случаи суицида. Родители должны знать, чем занимаются их дети в свободное время. К сожалению, многие этого не делают и не интересуются жизнью ребёнка. Просьба к родителям-следите за детьми, и тогда подобных проблем и трагичных последствий можно будет избежать».

Диалог не ограничился прямым эфиром. За обсуждением внимательно следили школьные психологи и специалисты центров поддержки. При выявлении тревожных сигналов они сразу подключаются к работе, оценивают эмоциональное состояние ребёнка и при необходимости оказывают адресную помощь индивидуально или совместно с родителями

Кульзат Жамылкызы, координатор Центра психологической поддержки Казыгуртского района:

«Во всех школах внедрена система сигнальных листов: информация о тревожных изменениях сначала поступает директору, затем заместителю по воспитательной работе и школьному психологу, после чего организуется совместная работа. На основании этих данных специалисты определяют, нуждается ли ребёнок в психологической помощи, оценивают его эмоциональное состояние и способность справляться с трудными ситуациями».

Такая работа позволяет вовремя выявлять проблемы и предотвращать риски для детей. Как показала практика, главное не оставлять ребёнка наедине с трудностями и реагировать на тревожные сигналы.