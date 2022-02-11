Квартиру дождались, а вот жить в ней невозможно. Передвигаться по собственной квартире Салтанат Есбосынова без помощи не может.

Кроме того, женщина не может даже въехать в свой дом, пандусов на лестнице нет. Самостоятельно подняться на свой этаж Салтанат не может. Да и в самой квартире передвигаться сложно. В некоторые комнаты коляска даже въехать не может, проемы узкие.

«Я обратилась к специалистам, получила документы, техпаспорт. Потом спросила, смогу ли я свободно передвигаться по квартире. Мне сказали, что это дом моей категории. Подписывайте договор, и ключ у охраны заберете», — говорит Салтанат Есбосынова, жительница Шымкента.

А ведь свои квадратные метры Салтанат ждала 10 лет. Говорит, думала хоть жить станет легче, но не сложилось. Покинуть свою квартиру женщина может только с чьей либо помощью. Женщина смогла добиться, чтобы квартиру осмотрела специальная комиссия. Те увидели недочеты своими глазами.

«Выявили, что данное жилье по требованию заявительницы, не соответствует нормам для инвалидов-колясочников. Она жаловалась на пандус и на двери, что не соответствует размер дверей на коляску. Подтвердилось», — говорит Жулдыз Ордабекова, руководитель отдела учёта и распределения жилья в Управлении жилья Шымкента.

Подрядчикам сделали предупреждение. При этом в доме вместе с Салтанат живут и другие шымкентцы с ограниченными возможностями. И проблемы у всех одинаковые. Правда, в общественном объединении «Общество инвалидов» считают, что доступная среда для инвалидов действительно стала доступна. И этот случай скорее исключение из правил. В последнее время новое жилье стали строить уже с учетом всех норм и стандартов.

«Мониторим. В любом случае есть нормы СНИП, которых любой подрядчик придерживается. В члены комиссии входит Управление социальной защиты, жилищно-коммунальное хозяйство, ГАСКа, неправительственные организации, то есть это всё комиссионально. Все предусматривается на предмет того, что если есть какие-то замечания или предложения. Заказчики в этом плане всегда контролируют и требуют от подрядчика выполнения норм СНИП», — говорит Владимир Торопов, председатель ОО «Общество инвалидов» Шымкента.

Но жить людям с ограниченными возможностями в Шымкенте по прежнему сложно. Не все здания в Шымкенте оборудованы пандусами, а некоторые из них сделаны с таким большим углом наклона, что проехать на них словно прокатиться на американских горках.При этом в управлении жилья, пока не называют конкретных сроков исправления недочётов.