Прокуроры Шымкента раскрыли преступную схему получения социального жилья. Подозреваемые выдали 33-ём жителям города фиктивные справки о том, что они работают в государственном учреждении, и поставили их в очередь на получение жилья. По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

«Первая схема заключалась в том, что людей якобы трудоустраивали на госслужбу. Вторая схема – это факты незаконной регистрации адреса проживания. В законе о жилищных отношениях четко прописано, что люди, стоящие в очереди на жилье, обязаны прожить в городах республиканского значения 3 года. В ходе расследования выяснились случаи когда эти факты искажали», — говорит Нурсултан Ахметов, прокурор 3-го управления прокуратуры г. Шымкента.

По данным надзорного органа, в настоящий момент продолжается расследование уголовного дела по факту фиктивной прописки еще 147 жителей Шымкента. Внедрен новый автоматизированный сервис регистрации очередников, который по сути должен исключить возможность фиктивной постановки на учет и позволить «фильтровать» необоснованные заявки.