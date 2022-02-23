Как получить медицинское страхование в Шымкенте?

В Шымкенте больше двухсот тысяч человек оказались вне системы мед страхования.

А значит тем, кто не получил мед страхование будет проблемно получить лечение и обследование. Единственное, в чём им отказать не в праве — в экстренной медпомощи.

Наёмный работник должен отдавать ежемесячно 2 процента от оклада, а работодатель — три. Большинство шымкентцев исправно отчисляют медстраховку, но есть и те, кто прямо говорит — денег нет, платить не буду!

«Большинство людей у кого нет мед страхования — это безработные. Вместе с управлением занятости, мы решили официально зарегистрировать их как безработных, тогда они смогут получать полное медобслуживание и будут обеспечены страхованием со стороны государства«, — сказал Сабит Куралбек, директор филиала ФСМС г. Шымкента.

Зачастую люди обращаются за дорогостоящим КТ и МРТ. По медицинской страховке проводят и сложные операции. В фонде страхования заявили, что все запросы рассматривают вовремя. Как таковых жалоб от шымкентцев не поступало. Незастрахованные горожане могут сделать это на сайте электронного правительства.