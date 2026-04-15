В Туркестанской области выявлены незаконные хищения средств социального медстрахования

Редактор Юлия Машковская
Фото с сайта ОСМС РК

Прокуратура Туркестанской области выявила факты незаконного получения и расходования средств системы обязательного социального медицинского страхования при проверке государственных и частных медицинских организаций.

Установлены случаи некачественного и ненадлежащего оказания консультационно-диагностических услуг, в том числе без соответствующих лицензий.

Так, в одной из частных клиник области без разрешительных документов было проведено более 28 тысяч консультаций специалистов различных профилей — офтальмолога, гастроэнтеролога, аллерголога, уролога, психиатра, гематолога, генетика, сосудистого хирурга, нейрохирурга, нефролога, инфекциониста, невропатолога, эндокринолога, хирурга, кардиолога, фтизиатра, рентгенолога, ревматолога и онколога.

Общая сумма незаконно полученных выплат составила 91 млн тенге.

Материалы по данному факту зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статье 214 уголовный кодекс Республики Казахстан.

Расследование проводил территориальный департамент экономических расследований.

Впоследствии уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с полным возмещением ущерба.

Кроме того, выявлены факты приписок стоматологических услуг на сумму 203 млн тенге.

Две аффилированные клиники, формально оформив у себя трех врачей, внесли в электронную систему оплаты сведения о 40 тысячах фиктивных стоматологических услуг, якобы оказанных беременным женщинам и детям.

Проверки показали, что один и тот же стоматолог в один день «принимал» десятки пациентов одновременно в разных клиниках.

Встречные проверки и опросы пациентов подтвердили фиктивность указанных данных.

По данным фактам прокуроры провели досудебное расследование. Материалы уголовного дела направлены в суд.

