Как студенту получить статус застрахованного по ОСМС

В Фонде социального медстрахования напомнили, что очные студенты казахстанских и зарубежных вузов входят в льготную категорию и за них взносы на ОСМС платит государство.

Кто входит в категорию

Льгота распространяется на студентов очной формы обучения колледжей и вузов в Казахстане, а также на казахстанцев, обучающихся за границей.

Кто платит взносы

Государство оплачивает взносы. Если студент официально работает, работодатель не удерживает с его зарплаты отчисления на ОСМС.

Как присваивается статус

Студентам в Казахстане статус присваивается автоматически — на основе данных учебного заведения, поступающих в госбазы НОБД или ЕПВО.

Важно, чтобы вуз своевременно и корректно передавал информацию.

Студентам за рубежом нужно самостоятельно подать заявление через egov.kz, приложив переведённую и нотариально заверенную справку с места учёбы.

Обработка занимает до 10 рабочих дней.

Почему могут возникнуть проблемы

Если статус не присвоен:

студентам в РК — следует уточнить данные в учебном заведении (возможно, ошибка в ИИН или сроках обучения),

студентам за рубежом — обратиться в Миннауки РК и регулярно подтверждать обучение через egov.kz (после каждого семестра).

После окончания учёбы

После завершения обучения или отчисления студент теряет статус льготника.

Чтобы остаться застрахованным, нужно либо официально трудоустроиться, либо платить взносы самостоятельно — 4 250 тенге в месяц в 2025 году.