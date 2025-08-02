Государство оплатит медстраховку за безработных

Не все казахстанцы сегодня имеют доступ к бесплатной медицинской помощи — при отсутствии страхового статуса многие обследования и процедуры становятся недоступными.

Решить этот вопрос власти намерены через законодательные изменения. Уже с января взносы за социально уязвимых граждан начнут оплачивать из бюджета.

Бахытжан Абдуллаев, заместитель руководителя управления здравоохранения г. Шымкента: «Ранее незастрахованные граждане не могли пройти онкоскрининг, теперь же все эти обследования проводятся в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Это позволит выявлять болезни на ранних стадиях и предотвращать осложнения. Соответственно, доступность медицинских услуг значительно повысится».

Поправки в закон стали ответом на тревожную статистику. В Шымкенте почти полмиллиона человек не платят взносы. Из них лишь 16 тысяч числятся безработными. Остальные — вне официального трудоустройства, и по разным причинам не делают отчислений.

Шалхар Шеримов, заместитель директора филиала ФСМС г. Шымкента: «Эти граждане официально нигде не работают. Зарабатывают самостоятельно. Кто-то просто не в состоянии платить, кто-то по иным причинам. Ну и, знаете, пока лично не столкнутся — не особо поверят в необходимость страхования».

Между тем, застрахованные пациенты уже получают сложные операции бесплатно. В Шымкенте с начала года проведено около 500 высокотехнологичных вмешательств. При этом, если бы пациенты оплачивали их самостоятельно, сумма превысила бы 2 миллиарда тенге.

Бахытжан Абдуллаев, заместитель руководителя управления здравоохранения г. Шымкента: «В этом году была проведена одна операция по трансплантации сердца — она началась еще в 2023 году. Это одна из самых сложных операций. Кроме того, всего было выполнено 236 операций по трансплантации почки, из них 10 в этом году».

Отметим, что только в этом году в Шымкенте свыше 3,5 миллионов человек прошли бесплатные обследования и получили консультации. Введение новых норм расширит доступ к медицинской помощи, но и потребует от местных властей дополнительной ответственности и контроля.