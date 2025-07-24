Число застрахованных по ОСМС в Шымкенте перевалило за миллион

В Шымкенте более 1 миллиона человек охвачены медицинским страхованием. Из них свыше 700 тысяч входят в льготную категорию — за них страховые взносы выплачивает государство. В то же время, более 230 тысяч человек в городе не имеют медицинской страховки. Среди них более 56 тысяч относятся к социально уязвимым слоям населения.

Об этом сообщила заместитель директора филиала Фонда социального медицинского страхования по Шымкенту Арапкуль Избасарова на брифинге в городском информационно-коммуникационном центре.

По словам заместителя директора филиала Фонда социального медицинского страхования по Шымкенту, более 80% населения города — свыше 1 миллиона человек — охвачены медицинским страхованием. Более 700 тысяч из них входят в льготную категорию, за которых взносы платит государство.

Арапкуль Избасарова, заместитель директора филиала Фонда социального медицинского страхования по Шымкенту: «Есть еще одна хорошая новость: ранее, если человек не вносил взносы, его статус застрахованного сохранялся лишь 3 месяца. Теперь, если он стабильно платил взносы в течение 5 лет, то в случае потери работы этот статус будет сохраняться до 6 месяцев. То есть, даже временно потеряв доход, граждане не останутся без медицинской помощи. Однако впоследствии они обязаны будут погасить задолженность за этот период».

Тем не менее, есть и те, кто не платит взносы. По официальным данным, около 238 тысяч человек в городе не имеют статуса застрахованного. Более 56 тысяч из них — представители социально уязвимых групп. Согласно изменениям в законе о обязательном социальном медицинском страховании, с 2026 года местные исполнительные органы будут оплачивать взносы за граждан, относящихся к категории находящихся в кризисной и экстренной ситуации по уровню социального благополучия.

«Государство намерено усилить работу по раннему выявлению онкологических заболеваний. Как уже было сказано, с 2020 года все скрининговые обследования на онкологию входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Помимо обследования на туберкулез и ВИЧ, теперь бесплатно будут предоставляться консультации и диагностика по таким заболеваниям, как хронические вирусные гепатиты, цирроз печени, онкология, психические и поведенческие расстройства, редкие заболевания и подозрения на инфаркт», — рассказала заместитель директора филиала Фонда социального медицинского страхования по Шымкенту Арапкуль Избасарова.

С начала следующего года граждане, зарегистрированные как безработные, также будут охвачены системой страхования за счет местного бюджета. Это, по словам специалистов, повысит ответственность акиматов в вопросах занятости населения.

А что думают люди о системе обязательного социального медицинского страхования? Довольны ли они качеством медицинских услуг? Мы решили спросить горожан:

— Нет, не плачу.

— Да, плачу, но не получаем в полной мере, я недовольна.

— Не полностью, я недовольна. Не могу воспользоваться нужными услугами. Например, МРТ и КТ можно сделать только один раз в месяц, второй раз уже нельзя. Это серьезная проблема.

— Плачу. Если честно, я недоволен. Прихожу в поликлинику, к которой прикреплен, — невозможно нормально получить лечение. То направляют туда, то сюда. К терапевту попасть — тоже проблема.

В этом году обязательный взнос на социальное медицинское страхование составляет 5950 тенге на человека. Система обязательного социального медицинского страхования действует в Казахстане с 1 января 2020 года.