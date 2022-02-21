Как решаются проблемы в сфере образования?

Сделать упор на технические специальности, такое задание дал президент Казахстана.

Важно — усилить контроль за качеством образования, повысить престиж профессии учителя, тогда будет результат!

В системе образования Шымкента пробелы есть, но плюсов — больше, говорит главный педагог Шымкента. Жанат Тажиева рассказала, как решается вопрос с трехсменным обучением и строительством новых школ.

«Мы работаем над тем, чтобы качество образования повышалось, планируем еще больше медалистов. Вопросы самые проблемные в системе образования решаются», — сказала Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента

Депутат мажилиса парламента Берик Бекжанов говорит проблемы в системе образования нужно решать на высоком уровне. И в этом мажилисмен обещает оказывать поддержку.

«Каждый гражданин имеет право выбирать ту профессию, которую он хочет, но со стороны власти должны сделать все, чтобы заинтересовать людей к другим, то есть техническим профессиям и не только. Я думаю, сейчас будет проводиться большая работа», — сказал Берик Бекжанов, депутат мажилиса РК.

Народные избранники обещают следить за тем, как исполняют на местах поручение Главы государства.