Главный педагог Шымкента пообещала «стоять горой за своих школьников»

В Казахстане ввели новый формат августовской конференции, теперь съезд педагогов будет проходить два дня.

В первый день участники обсуждают достижения и проблемы, а во второй — план работы на учебный год. Главный педагог Шымкента заявила, что гордится своими учениками и уверена — год будет плодотворный и качество образование вырастет в разы.

Следовать установленной стратегии должен каждый, говорит главный педагог Шымкента. Проблем в образовании хватает, но и достижений много. Шымкент с этого года стал первым мегаполисом, который искоренил трехсменку, ситуация с бесплатным питанием для школьников тоже берет начало с третьего мегаполиса, а по показателям качества образования, ученики Шымкента в списке лучших.

«К нам съехались эксперты со всех регионов Казахстана, это отрадно, что начало такого проекта идет с нашего города. Показатели у нас хорошие, но есть к чему стремиться, мы уверены, что все вопросы наболевшие постепенно сойдут к нулю», — говорит Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента.

Один из главных и проблемных вопросов в образовании — цифровизация. Этот вопрос столичные чиновники планируют решить в короткие сроки, они уверены, есть не только возможности, но и время пришло. К примеру, будут внедрять цифровые учебники и постараются избавить учеников от тяжелых портфелей.

«Все равно необходимо проводить учебный процесс на бумажных учебниках, которые не заменять электронные. Стоит отметить, что электронные версии учебников будут применяться в классе в определенные уроки, это требование СанПиНа. В целом нужно смотреть пока и так, и итак», — говорит Айбат Ильясов, вице-министр просвещения РК.

Прошлый учебный год шымкентские школьники закончили на отлично, количество медалистов увеличилось в разы, в городе к школьной поре все готово, но есть и нерешенные проблемы. Власти, в свою очередь, обещают не только на эти вопросы обратить внимание, но и решить их. А вот какие будут результаты, мы узнаем уже 25 мая, либо 1 июня. Когда точно завершится учебный год, пока никто не сказал.