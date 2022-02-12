Даже и не думала затрагивать эту тему.
Мне казалось, что я уже осветила все самые интересные аспекты семейной психологии: говорила о мужьях и женах, о зятьях с тещами, о свекрови с невесткой, даже гендерную расстановку сил в семье рассмотрела… Но вдруг подумалось: а где же родители и дети?
Вот даже незабвенный Иван Сергеевич Тургенев в середине XIX века и то обеспокоился этой проблематикой. Знать, и тогда уже намечались в этой связке какие-то сложно-противоречивые психологические тенденции, приводящие к глубинным семейным конфликтам?
Когда подрастают птенцы
Поначалу может показаться, что на эту тему нечего и говорить – проблема надуманна и как бы высосана из пальца. Действительно, что может быть более крепким и нерушимым, чем кровно-нерасторжимый союз между родителями и детьми? И так ясно: для каждого родителя их чадо – самое-самое, уникально-неповторимое, каких никогда ни у кого не было и быть не может по определению… А уж о материнской любви сколько сказано. За своего ребенка мать все преграды сметет, всех врагов перегрызет… да и жизнь свою отдаст, если надо! Так-то оно так, но такая безграничная родительская любовь чаще всего распространяется на детей малого «неразумного» возраста.
А как только дитя окрепнет, к нему начинают предъявлять определенные требования: не горбись, не капризничай, не балуйся, не шуми, убирай за собой игрушки, выговаривай букву «р-р-р» как положено. Это отнюдь не означает, что родительская любовь как-то ослабла. Только вот ребенку этого не докажешь – отсюда и начинаются затаенные обиды, отсюда и растут корни будущих противоречий. Обычный родительский аргумент: «Это для твоего же блага!» – для ребенка пустой звук и сотрясение воздуха. Еще хуже, когда родители хотят через ребенка воплотить в жизнь свои несбывшиеся надежды и мечты.
Вот у меня не получилось когда-то стать фигуристкой (гимнасткой, балериной, музыкантом, хоккеистом и т. д.), а вот ты будешь! И начинается для маленькой бесправной личности сущий ад. Не обязательно, что мальца будут насильно куда-то тащить из-под палки. Но на него будут морально давить, пусть даже методом пряника. За успехи – хвалить, баловать, одаривать подарками. А за неудачи применять суровые воспитательные меры, разнообразно представленные в бытовой родительской педагогике. Как-то: лишать сладкого, не пускать к друзьям на улицу, не подпускать к компьютеру, отбирать телефон…
Нетрудно представить ответную реакцию ребенка. Когда родители становятся эдакими армейскими командирами, что хочется сделать? Или сбежать из «армии», то есть сознательно саботировать учебу и все делать назло, либо затаить глубокую обиду, которая рано или поздно даст о себе знать в сознательном возрасте. Как сейчас помню печальный пример своей детской подруги. Ее отдали в музыкальную школу учиться играть на скрипке – мамина мечта. Купили дорогущую скрипку-«четвертушку». За каждую отличную оценку дарили по тем временам безумно модные и дефицитные вещи.
Отец тоже был на стороне жены и уговаривал классическими примерами для подражания: «Вот знаешь, доча, был такой великий скрипач Никколо Паганини. Он тоже не хотел учиться играть на скрипке. Отцу приходилось загонять его на чердак, запирать там часов на восемь, без еды и питья, и выпускать только, если выучит заданную учителем пьесу. Так знаешь, он потом покорил весь мир и стал богатейшим музыкантом на земле. Его имя вписано в историю золотыми буквами! Он отцу потом спасибо говорил…»
Не знаю, как Паганини, но подруга моя возненавидела на всю жизнь не только скрипку, но и музыку вообще. «При первых звуках чего бы то ни было у меня начинаются нервный тик и прилив бешенства», – говорила подруга. И скрипку свою по окончании музыкальной школы она злорадно утопила в пруду… Нарушая библейскую заповедь Раньше, до атеистических времен, отношения родителей и детей основывались на соблюдении пятой библейской заповеди, которая гласит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исход 20:12).
То есть неважно, что делают с дитем их родители – заставляют ли играть на скрипке, требуют ли отличных отметок, наказывают ли за непослушание, отлучают ли от компьютера – все равно, уважай и почитай, так Господь велел. Родители поклонялись Отцу Небесному, дети – своим отцам. На этом зиждилась мораль родовой преемственности и родительского приоритета. Вот гоголевский Тарас Бульба вообще сказал своему сыну Андрию: «Я тебя породил, я тебя и убью». И ничего, никто не усомнился в его праве.
Раньше родитель имел весомые рычаги давления на взрослого ребенка – в воспитательных целях. Например, ведешь себя неподобающе – лишу наследства и выгоню из дома. А теперь поди лиши… Юридически подкованный ребенок тут же просветит родителя насчет жилищного кодекса и наследственного права: я, мол, здесь прописан с рождения, и фиг ты меня выкуришь… Но шутки шутками, а в жизни и правда возникают иногда вопиюще-противоестественные конфликты между самыми близкими людьми.
В свое время меня ужаснула статистика: около 70% родителей так или иначе недовольны взрослыми детьми. Причины всем известные, житейские, которые и рассмотрим.
1. С тех пор как сын женился (дочь вышла замуж) и стал (стала) жить отдельно, совершенно перестал (перестала) интересоваться жизнью родителей – лишний раз не позвонит, не поздравит, не пригласит, не подарит.
2. До сих пор рассматривает родительский кошелек как свой собственный: «Мама (папа), подкинь мне денег до зарплаты, я потом тебе отдам». И, разумеется, никогда не отдает.
3. Критикует родителей за старомодность, прижимистость и неумение жить. «У вас вообще до сих пор какие-то совковые взгляды, – может сказать «ребенок», – с вами даже не о чем поговорить».
4. Стал предъявлять претензии, что ему в детстве чего-то недодали. Не дали должного образования, обделили любовью и вниманием. Занимались только собой, своей карьерой и личной жизнью.
5. Дети перестали относиться к родителям с уважением, их мнение теперь ничего не стоит. Еще и смеются: «Ты хоть с мобильником научись обращаться, а потом советы давай».
6. Требуют дорогих подарков: «Вы же пенсию получаете, а от вас только носки и трусы».
7. Относятся к родителям потребительски. К матери – как к няньке своих детей, к отцу – как к спонсору предпринимательских потуг.
Этот список можно продолжать до бесконечности. Сколько семей, столько и примеров – жизнь разнообразна. Есть, конечно, такие счастливые семьи, которые этот перечень почтут за кляузу и поклеп: мол, где это вы видели такие чудовищные отношения меж родителями и детьми? Это же нонсенс! Так не бывает! К сожалению, бывает. Буквально на днях встретила свою знакомую, которая жаловалась на дочь. Так вот, она огласила почти все «параграфы» из списка претензий. «Я, – говорит, – однажды специально выдержала паузу, долго не звонила, ждала, когда она первая поинтересуется, жива ли я вообще, не разлагаюсь ли уже за своей железной дверью в одиночестве? Дочь позвонила… через десять дней! Вот тебе и благодарность!»
Время собирать урожай.
Честно говоря, окунувшись в советы семейных психологов, я не нашла там ничего конкретного и однозначного, чтобы взять на вооружение. В основном говорят об общеизвестном. Вроде того, что в конфликте отцов и детей виноваты сами родители. Мол, а как вы хотели? Ребенок – это ваше собственное порождение и отражение. Как воспитали, то и получили. Откуда дитя набралось черствости, корысти, агрессии, лени, потребительского отношения к окружающим? Ну не от соседа же? Если ваш великовозрастный отпрыск не хочет работать и до сих пор тянет из вас деньги и нервы, то опять же причина – в вас!
Кто потакал ему в детстве, не давал самостоятельности, выполнял любой его каприз по первому требованию? Ну не Пушкин же? Это вы наносили ему в отрочестве малые и великие психологические травмы, а также курили, выпивали, бывало, сквернословили – так кого вы хотели бы получить на выходе? Ангела и херувима что ли? Меня как родительницу такие объяснения с обвинительным уклоном лично не устраивают. Ну да, допускали ошибки, перегибали палку, были непоследовательны и грешны...
Так что теперь, вешаться? Но вы знаете, что меня успокаивает? Если дети взяли от нас плохое, то ведь и хорошее тоже! У нас, например, если отпрыски отдают своих пожилых родителей в богадельню, то бишь в дом престарелых, – это ужас ужасный и нравственное преступление. Вот и детей Леонида Куравлева до сих пор общество кошмарит: почему в пансионат определили, оставили без домашнего тепла и ласки в его последние дни на земле? А за океаном, допустим, это норма и конструктивный, прагматичный подход к бытовой ситуации...
Моя племянница, живущая сейчас в Нью-Йорке, рассказала случай, который ее прямо-таки шокировал. Ее подруга с мужем пригласили родителей на Рождество, те приехали из соседнего штата. Родители, как водится, прибыли с подарками, вошли в дом с американскими улыбками до ушей, с преувеличенно радостными возгласами: «Hello!!!», «Happiness!!!», «Beautiful!!!» … а ночевать ушли в гостиницу. Как так? А так!
У подруги специальной гостевой спальни не было – бедно живут. К чему это я? А к тому, что наши дети – любые, и черствые, и прижимистые, и равнодушные – никогда бы не выпустили родителей за порог дома. В студеную декабрьскую ночь. Грудью бы встали, на раскладушку бы сами легли, на полу бы себе постелили – менталитет у нас такой. И какие бы семейные распри нас ни раздирали, какие бы противоречия нас ни разделяли, мы-то знаем: если случится беда, нам дети не только стакан воды подадут, а будут держать за руки до последнего вздоха...
Елена ЛЕТЯГИНА