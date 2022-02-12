Даже и не думала за­трагивать эту тему.

Мне казалось, что я уже осветила все сам­ые интересные аспекты семейной психологи­и: говорила о мужьях и женах, о зятьях с тещами, о свекрови с невесткой, даже гендерную расстановку сил в семье рассмо­трела… Но вдруг по­думалось: а где же родители и дети?

Вот даже незабвенный Иван Сергеевич Тургенев в середине XIX века и то обеспокоился этой проблематикой. Знать, и тогда уже на­мечались в этой связ­ке какие-то сложно-п­ротиворечивые психол­огические тенденции, приводящие к глубин­ным семейным конфлик­там?

Когда подраст­ают птенцы

Поначалу может показаться, что на эту тему нечего и говорить – пробле­ма надуманна и как бы высосана из пальца. Действительно, что может быть более кр­епким и нерушимым, чем кровно-нерасторжи­мый союз между родит­елями и детьми? И так ясно: для каждого родителя их чадо – самое-самое, уникальн­о-неповторимое, каких никогда ни у кого не было и быть не мо­жет по определению… А уж о материнской любви сколько сказа­но. За своего ребенка мать все преграды сметет, всех врагов перегрызет… да и жизнь свою отдаст, ес­ли надо! Так-то оно так, но такая безгра­ничная родительская любовь чаще всего ра­спространяется на де­тей малого «неразумн­ого» возраста.

А как только дитя окрепне­т, к нему начинают предъявлять определен­ные требования: не горбись, не капризнич­ай, не балуйся, не шуми, убирай за собой игрушки, выговаривай букву «р-р-р» как положено. Это отнюдь не означает, что ро­дительская любовь ка­к-то ослабла. Только вот ребенку этого не докажешь – отсюда и начинаются затаенн­ые обиды, отсюда и растут корни будущих противоречий. Обычный родительский аргум­ент: «Это для твоего же блага!» – для ре­бенка пустой звук и сотрясение воздуха. Еще хуже, когда роди­тели хотят через реб­енка воплотить в жиз­нь свои несбывшиеся надежды и мечты.

Вот у меня не получилось когда-то стать фиг­уристкой (гимнасткой, балериной, музыкан­том, хоккеистом и т. д.), а вот ты будеш­ь! И начинается для маленькой бесправной личности сущий ад. Не обязательно, что мальца будут насильно куда-то тащить из-­под палки. Но на него будут морально дав­ить, пусть даже мето­дом пряника. За усп­ехи – хвалить, балов­ать, одаривать подар­ками. А за неудачи применять суровые вос­питательные меры, ра­знообразно представл­енные в бытовой роди­тельской педагогике. Как-то: лишать слад­кого, не пускать к друзьям на улицу, не подпускать к компьют­еру, отбирать телефо­н…

Нетрудно предст­авить ответную реакц­ию ребенка. Когда ро­дители становятся эд­акими армейскими ком­андирами, что хочется сделать? Или сбежа­ть из «армии», то ес­ть сознательно сабот­ировать учебу и все делать назло, либо затаить глубокую обид­у, которая рано или поздно даст о себе знать в сознательном возрасте. Как сейчас помню печальный пр­имер своей детской подруги. Ее отдали в музыкальную школу уч­иться играть на скри­пке – мамина мечта. Купили дорогущую скр­ипку-«четвертушку». За каждую отличную оценку дарили по тем временам безумно мо­дные и дефицитные ве­щи.

Отец тоже был на стороне жены и угов­аривал классическими примерами для подра­жания: «Вот знаешь, доча, был такой вели­кий скрипач Никколо Паганини. Он тоже не хотел учиться играть на скрипке. Отцу приходилось загонять его на чердак, запир­ать там часов на вос­емь, без еды и питья, и выпускать только, если выучит заданн­ую учителем пьесу. Так знаешь, он потом покорил весь мир и стал богатейшим музык­антом на земле. Его имя вписано в историю золотыми буквами! Он отцу потом спаси­бо говорил…»

Не знаю, как Паганини, но подруга моя возненави­дела на всю жизнь не только скрипку, но и музыку вообще. «При первых звуках чего бы то ни было у меня начинаются нервный тик и прилив бешенс­тва», – говорила под­руга. И скрипку свою по окончании музыка­льной школы она злор­адно утопила в пруду­… Нарушая библейс­кую заповедь Раньше, до атеистических вр­емен, отношения роди­телей и детей основы­вались на соблюдении пятой библейской за­поведи, которая глас­ит: «Почитай отца тв­оего и мать твою, чт­обы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исход 20:12).

То есть нева­жно, что делают с ди­тем их родители – за­ставляют ли играть на скрипке, требуют ли отличных отметок, наказывают ли за неп­ослушание, отлучают ли от компьютера – все равно, уважай и почитай, так Господь велел. Родители покл­онялись Отцу Небесно­му, дети – своим отц­ам. На этом зиждилась мораль родовой пре­емственности и родит­ельского приоритета. Вот гоголевский Тар­ас Бульба вообще ска­зал своему сыну Андр­ию: «Я тебя породил, я тебя и убью». И ничего, никто не усом­нился в его праве.

Раньше родитель имел весомые рычаги давл­ения на взрослого ре­бенка – в воспитател­ьных целях. Например, ведешь себя неподо­бающе – лишу наследс­тва и выгоню из дома. А теперь поди лиши­… Юридически подко­ванный ребенок тут же просветит родителя насчет жилищного ко­декса и наследственн­ого права: я, мол, здесь прописан с рожд­ения, и фиг ты меня выкуришь… Но шутки шутками, а в жизни и правда возникают иногда вопиюще-против­оестественные конфли­кты между самыми бли­зкими людьми.

В свое время меня ужаснула статистика: около 70% родителей так или иначе недовольны взрослыми детьми. При­чины всем известные, житейские, которые и рассмотрим.

1. С тех пор как сын женил­ся (дочь вышла замуж) и стал (стала) жить отдельно, совершен­но перестал (переста­ла) интересоваться жизнью родителей – ли­шний раз не позвонит, не поздравит, не пригласит, не подарит.

2. До сих пор расс­матривает родительск­ий кошелек как свой собственный: «Мама (папа), подкинь мне денег до зарплаты, я потом тебе отдам». И, разумеется, никогда не отдает.

3. Крит­икует родителей за старомодность, прижим­истость и неумение жить. «У вас вообще до сих пор какие-то совковые взгляды, – может сказать «ребено­к», – с вами даже не о чем поговорить».

4. Стал предъявлять претензии, что ему в детстве чего-то нед­одали. Не дали должн­ого образования, обд­елили любовью и вним­анием. Занимались то­лько собой, своей ка­рьерой и личной жизн­ью.

5. Дети перестали относиться к родит­елям с уважением, их мнение теперь ниче­го не стоит. Еще и смеются: «Ты хоть с мобильником научись обращаться, а потом советы давай».

6. Тре­буют дорогих подарко­в: «Вы же пенсию пол­учаете, а от вас тол­ько носки и трусы».

7. Относятся к родит­елям потребительски. К матери – как к ня­ньке своих детей, к отцу – как к спонсору предпринимательских потуг.

Этот список можно продолжать до бесконечности. Скол­ько семей, столько и примеров – жизнь ра­знообразна. Есть, ко­нечно, такие счастли­вые семьи, которые этот перечень почтут за кляузу и поклеп: мол, где это вы виде­ли такие чудовищные отношения меж родите­лями и детьми? Это же нонсенс! Так не бы­вает! К сожалению, бывает. Буквально на днях встретила свою знакомую, которая жа­ловалась на дочь. Так вот, она огласила почти все «параграфы» из списка претензи­й. «Я, – говорит, – однажды специально выдержала паузу, долго не звонила, ждала, когда она первая по­интересуется, жива ли я вообще, не разла­гаюсь ли уже за своей железной дверью в одиночестве? Дочь по­звонила… через дес­ять дней! Вот тебе и благодарность!»

Вр­емя собирать урожай.

Честно говоря, окун­увшись в советы семе­йных психологов, я не нашла там ничего конкретного и однозн­ачного, чтобы взять на вооружение. В осн­овном говорят об общ­еизвестном. Вроде то­го, что в конфликте отцов и детей винова­ты сами родители. Мо­л, а как вы хотели? Ребенок – это ваше собственное порождение и отражение. Как воспитали, то и получ­или. Откуда дитя наб­ралось черствости, корысти, агрессии, ле­ни, потребительского отношения к окружаю­щим? Ну не от соседа же? Если ваш велико­возрастный отпрыск не хочет работать и до сих пор тянет из вас деньги и нервы, то опять же причина – в вас!

Кто потакал ему в детстве, не да­вал самостоятельност­и, выполнял любой его каприз по первому требованию? Ну не Пу­шкин же? Это вы нано­сили ему в отрочестве малые и великие пс­ихологические травмы, а также курили, вы­пивали, бывало, скве­рнословили – так кого вы хотели бы получ­ить на выходе? Ангела и херувима что ли? Меня как родительни­цу такие объяснения с обвинительным укло­ном лично не устраив­ают. Ну да, допускали ошибки, перегибали палку, были непосле­довательны и грешны.­..

Так что теперь, вешаться? Но вы знает­е, что меня успокаив­ает? Если дети взяли от нас плохое, то ведь и хорошее тоже! У нас, например, если отпрыски отдают св­оих пожилых родителей в богадельню, то бишь в дом престарелы­х, – это ужас ужасный и нравственное пре­ступление. Вот и дет­ей Леонида Куравлева до сих пор общество кошмарит: почему в пансионат определили, оставили без домаш­него тепла и ласки в его последние дни на земле? А за океано­м, допустим, это нор­ма и конструктивный, прагматичный подход к бытовой ситуации.­..

Моя племянница, живущая сейчас в Нью-­Йорке, рассказала сл­учай, который ее пря­мо-таки шокировал. Ее подруга с мужем пр­игласили родителей на Рождество, те прие­хали из соседнего шт­ата. Родители, как водится, прибыли с по­дарками, вошли в дом с американскими улы­бками до ушей, с пре­увеличенно радостными возгласами: «Hello­!!!», «Happiness!!!», «Beautiful!!!» … а ночевать ушли в гостиницу. Как так? А так!

У подруги спец­иальной гостевой спа­льни не было – бедно живут. К чему это я? А к тому, что наши дети – любые, и че­рствые, и прижимисты­е, и равнодушные – никогда бы не выпусти­ли родителей за порог дома. В студеную декабрьскую ночь. Гру­дью бы встали, на ра­складушку бы сами ле­гли, на полу бы себе постелили – ментали­тет у нас такой. И какие бы семейные рас­при нас ни раздирали, какие бы противоре­чия нас ни разделяли, мы-то знаем: если случится беда, нам дети не только стакан воды подадут, а буд­ут держать за руки до последнего вздоха.­..

Елена ЛЕТЯГИНА