Деньги не любят халатного к ним отношения.
Вечная тема… В моем окружении сейчас немало людей из числа или «свежих» пенсионеров, или тех, кто стоит на пороге приобретения этого нового статуса.
И все они, за редким исключением, довольны жизнью. Более того – счастливы. Особенно те, кто пока работает, кто до поры до времени востребован на производстве. А почему и не быть довольными? Зарплату получают, пенсия копится. Здоровье пока в относительном порядке. Появляется ощущение свободы – свободы времени, отчасти финансовой независимости – ведь это тоже свобода. Да, непередаваемые ощущения: когда ты вышел из полосы тотального безденежья или жесточайшей экономии.
Подруга поделилась со мной такими впечатлениями. «Помню, как собралась поздравить свою любимую учительницу, купила подарок и звоню ей перед выходом из дома: «Какие цветы Вам подарить? Розы, фрезии, амстрелии, лилии или гвоздики?» Оказалось, хотят фрезии. Нет проблем! Уже с букетом фрезий ловлю себя на мысли: как здорово, что я могу их купить. А ведь еще вчера я бы приценивалась только к гвоздикам, на большее денег просто не хватило бы, – вспоминает Гульжан. – «То же самое с книгами. Раньше покупала их только на книжных развалах на Крытом рынке, а сегодня могу позволить себе потратить десятку-другую в «Меломане». Кстати, очень удивилась, когда узнала, что сейчас книги можно покупать в кредит. Это нечто!».
Тема денег – одна из желанных и актуальных во все времена. Признаться, мне интересны истории достатка, финансового благополучия людей. Нет, не тех, что натырили денег из бюджетной кормушки благодаря занимаемой должности, а тех, кто смог накопить их с помощью своей смекалки, предприимчивости, короче говоря, трудолюбия. Кто тем самым в итоге здорово изменил качество своей жизни. Заметила еще одну закономерность: деньги копятся у тех, кто уважает интересы других людей.
К примеру, кто вовремя и в полной мере рассчитывается с долгами, кто платит по счетам, в том числе по коммунальным, кто уважает труд сантехников, электриков, дворников и т. д. У знакомого молодого человека десятки штрафов за вождение автомобиля не по правилам, а он и в ус не дует. Зато в Instagram рассуждает о возможностях его скорого обогащения. Как говорится, дурак думкой богатеет…
Одна из моих коллег, в прошлом крайне необязательная в платежах мадам, задолжавшая всем и вся вокруг, наконец-то стала аккуратнее в платежах. И, знаете, жизнь ее стала постепенно меняться к лучшему: карьера пошла ввысь, личная жизнь наладилась. Я это связала с тем, что она стала серьезнее относиться к долгам. Да, она вернула знакомым взятые у тех сто лет назад деньги. Умерив свои аппетиты и хотелки, перестала одалживать.
Был сделан шаг в сторону креатива – развития своих способностей в живописи. Благо в школьные годы она успела окончить художку. Сегодня плоды ее творчества с удовольствием раскупаются. То есть человек нашел свой источник денежной энергии. И если он по каким-то причинам иссякнет, скажем, уйдет вдохновение, то у нее в резерве есть другой – кулинарный.
Лучше нашей Анжелки никто салаты не готовит. Не абы какие, а с рукколой, бальзамическим уксусом, кедровыми орешками, семгой, оливковым маслом и т. д. Вот такая она… К ней пришло это редкое умение – искать и находить дополнительные источники заработка. Говорят, быстрее всего учишься в трех случаях: до семи лет, на тренингах и когда жизнь загнала тебя в угол. В начале февраля телеканал «Хабар 24» сообщил, что только три миллиона казахстанцев не имеют долгов в банках. Интересно, это включая детей и стариков? Оказывается, в первом кредитном бюро хранится вся информация о займах казахстанцев, в том числе по займам, взятым в ломбардах и микрофинансовых организациях.
Поискала в интернете информацию об этом первом кредитном бюро. И вот что нашла. Бюро – это база данных, в которой собрана информация о заемщиках, вернее, информация по их кредитным историям. Допустим, люди начинают с кредита на образование, потом берут кредит на покупку машины, затем на покупку дома, открывают кредитные карточки и т. д. И если кредитная история у человека хорошая, то доступ к заемным деньгам прост: минимальные залоги, быстрая процедура оформления. Если же кредитная история плохая, то исправить ее уже очень сложно.
Тем самым банковская система повышает доступность и эффективность кредитных средств для населения. Благодаря кредитному бюро можно снизить риск невозвратности кредита, так как у банка будет достаточно информации о заемщике. Кредитная история позволит принять правильное решение в пользу банка. В прошлом году бюро зафиксировало активный рост (около 43%) по розничным займам. Мы берем ипотеку, автокредиты, потребительские кредиты и т. д. Похоже, сейчас стало нормой жить в кредит.
Как недавно было трудно найти перед свадьбой целомудренную девушку, так и сегодня непросто найти молодых людей без кредитов или с хорошей кредитной историей. Шутка. Отсюда и эта цифра – три миллиона казахстанцев ничего не должны банкам. Надо упор делать на возврат взятых кредитов, учить этому молодежь. Иначе мы расплодим поколение банкротов. Ведь деньги не любят халатного к ним отношения.
Фарида ШАРАФУТДИНОВА