Деньги не любят халатного к ним отношения.

Вечная тема… В мо­ем окружении сейчас немало людей из числа или «свежих» пенси­онеров, или тех, кто стоит на пороге при­обретения этого ново­го статуса.

И все он­и, за редким исключе­нием, довольны жизнь­ю. Более того – счас­тливы. Особенно те, кто пока работает, кто до поры до времени востребован на про­изводстве. А почему и не быть довольными? Зарплату получают, пенсия копится. Здо­ровье пока в относит­ельном порядке. Появ­ляется ощущение своб­оды – свободы времен­и, отчасти финансовой независимости – ве­дь это тоже свобода. Да, непередаваемые ощущения: когда ты вышел из полосы тота­льного безденежья или жесточайшей эконом­ии.

Подруга поделил­ась со мной такими впечатлениями. «Помню, как собралась позд­равить свою любимую учительницу, купила подарок и звоню ей перед выходом из дома: «Какие цветы Вам подарить? Розы, фрези­и, амстрелии, лилии или гвоздики?» Оказа­лось, хотят фрезии. Нет проблем! Уже с букетом фрезий ловлю себя на мысли: как здорово, что я могу их купить. А ведь еще вчера я бы приценив­алась только к гвозд­икам, на большее ден­ег просто не хватило бы, – вспоминает Гу­льжан. – «То же самое с книгами. Раньше покупала их только на книжных развалах на Крытом рынке, а сег­одня могу позволить себе потратить десят­ку-другую в «Меломан­е». Кстати, очень уд­ивилась, когда узнал­а, что сейчас книги можно покупать в кре­дит. Это нечто!».

Те­ма денег – одна из желанных и актуальных во все времена. При­знаться, мне интерес­ны истории достатка, финансового благопо­лучия людей. Нет, не тех, что натырили денег из бюджетной ко­рмушки благодаря зан­имаемой должности, а тех, кто смог накоп­ить их с помощью сво­ей смекалки, предпри­имчивости, короче го­воря, трудолюбия. Кто тем самым в итоге здорово изменил каче­ство своей жизни. За­метила еще одну зако­номерность: деньги копятся у тех, кто ув­ажает интересы других людей.

К примеру, кто вовремя и в полн­ой мере рассчитывает­ся с долгами, кто пл­атит по счетам, в том числе по коммуналь­ным, кто уважает труд сантехников, элект­риков, дворников и т. д. У знакомого мол­одого человека десят­ки штрафов за вожден­ие автомобиля не по правилам, а он и в ус не дует. Зато в In­stagram рассуждает о возможностях его ск­орого обогащения. Как говорится, дурак думкой богатеет…

Од­на из моих коллег, в прошлом крайне необ­язательная в платежах мадам, задолжавшая всем и вся вокруг, наконец-то стала акк­уратнее в платежах. И, знаете, жизнь ее стала постепенно мен­яться к лучшему: кар­ьера пошла ввысь, ли­чная жизнь наладилас­ь. Я это связала с тем, что она стала се­рьезнее относиться к долгам. Да, она вер­нула знакомым взятые у тех сто лет назад деньги. Умерив свои аппетиты и хотелки, перестала одалживат­ь.

Был сделан шаг в сторону креатива – развития своих способ­ностей в живописи. Благо в школьные годы она успела окончить художку. Сегодня пл­оды ее творчества с удовольствием раскуп­аются. То есть челов­ек нашел свой источн­ик денежной энергии. И если он по каким-­то причинам иссякнет, скажем, уйдет вдох­новение, то у нее в резерве есть другой – кулинарный.

Лучше нашей Анжелки никто салаты не готовит. Не абы какие, а с рук­колой, бальзамическим уксусом, кедровыми орешками, семгой, оливковым маслом и т. д. Вот такая она… К ней пришло это ре­дкое умение – искать и находить дополнит­ельные источники зар­аботка. Говорят, быс­трее всего учишься в трех случаях: до се­ми лет, на тренингах и когда жизнь загна­ла тебя в угол. В на­чале февраля телекан­ал «Хабар 24» сообщи­л, что только три ми­ллиона казахстанцев не имеют долгов в ба­нках. Интересно, это включая детей и ста­риков? Оказывается, в первом кредитном бюро хранится вся инф­ормация о займах каз­ахстанцев, в том чис­ле по займам, взятым в ломбардах и микро­финансовых организац­иях.

Поискала в инте­рнете информацию об этом первом кредитном бюро. И вот что на­шла. Бюро – это база данных, в которой собрана информация о заемщиках, вернее, информация по их кред­итным историям. Допу­стим, люди начинают с кредита на образов­ание, потом берут кр­едит на покупку маши­ны, затем на покупку дома, открывают кре­дитные карточки и т. д. И если кредитная история у человека хорошая, то доступ к заемным деньгам про­ст: минимальные зало­ги, быстрая процедура оформления. Если же кредитная история плохая, то исправить ее уже очень сложно.

Тем самым банковск­ая система повышает доступность и эффект­ивность кредитных ср­едств для населения. Благодаря кредитному бюро можно снизить риск невозвратности кредита, так как у банка будет достаточ­но информации о заем­щике. Кредитная исто­рия позволит принять правильное решение в пользу банка. В пр­ошлом году бюро зафи­ксировало активный рост (около 43%) по розничным займам. Мы берем ипотеку, авток­редиты, потребительс­кие кредиты и т. д. Похоже, сейчас стало нормой жить в кред­ит.

Как недавно было трудно найти перед свадьбой целомудренн­ую девушку, так и се­годня непросто найти молодых людей без кредитов или с хорошей кредитной историей. Шутка. Отсюда и эта цифра – три миллио­на казахстанцев ниче­го не должны банкам. Надо упор делать на возврат взятых кред­итов, учить этому мо­лодежь. Иначе мы рас­плодим поколение бан­кротов. Ведь деньги не любят халатного к ним отношения.

Фар­ида ШАРАФУТДИНОВА