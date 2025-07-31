Продажу долгов заморозили — теперь банк обязан говорить с вами сам

Получить отсрочку, реструктуризацию и списание пени: пока продажу долгов коллекторам приостановили, казахстанцев призывают не скрываться, а обращаться в банк, чтобы решить свои вопросы по кредитам. Раньше с должником мог связаться агрессивный коллектор, оказывая давление. Теперь банки и МФО обязаны решать вопрос напрямую с заемщиком.

Вероятно, это станет стимулом для банков перейти к более серьезному подходу при выдаче кредитов, чтобы меньше сталкиваться с просроченными займами.

Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»: «Я думаю, для клиентов — это позитивно, все равно уровень культурный в банках существенно выше, чем в большинстве коллекторских агентств. Если взять в целом казахстанскую экономику, с точки зрения экономики в целом, я думаю, это шаг в нужном направлении. Может, это послужит сигналом для банков, операционные издержки на содержание таких кредитов большие и может это их остановит».

Если вы не оформляли кредит, разбираться придется банку. Это еще одно нововведение. Случаи, когда вы не общались с менеджером, не подтверждали операции и не передавали данные — теперь проблема финансовой организации, которая выдала заем. Если раньше клиенту приходилось обращаться в банк, а нередко доказывать свою правоту в суде, то теперь с этим будет разбираться финоргазинация. Но если вы сами, пусть и под давлением, передали данные или взяли кредит, вернуть деньги, увы, не получится.

Расул Рысмамбетов, финансист: «Без ведома, думаю, маленькая часть оформляется, а вот кредиты, которые оформляются через введение в заблуждение человека — это, наверное, сотни миллионов тенге. С этим тоже надо бороться, требовать двойной, тройной авторизации, требовать через сутки или еще через сутки».

Защититься от мошенников можно включив блокировку на оформление новых кредитов. Функция «СТОП кредит» оформляется на портале eGov, и действует 6 месяцев. Но ее можно снять досрочно.