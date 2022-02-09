Жильцы трёхэтажного дома в Шымкенте в панике.

На пересечении улиц Иляева и Акпан Батыра началось строительство нового жилого комплекса. Строители вырыли котлован, который стал обваливаться после дождей. Жильцы бояться, что из-за новостройки, их дом даст трещину.

Жилой дом, по словам жильцов, может рухнуть в котлован строящейся многоэтажки. Он вырыт в десяти метрах от дома. Во время ливней, котлован расширился до проезжей части, пробило канализационную трубу.

Михаил Жуков, житель г. Шымкента:

-«Рядом находящийся дом, он может дать трещину, так как сохранность грунта нарушена. Тут люди живут, они тоже хотят жить. А вот таким способом захватческим способом строительство, это вообще немыслимо. Да, бизнес есть бизнес, но жизнь она дороже этого бизнеса».

Со своими проблемами жители дома на пересечении улиц Иляева и Акпан Батыра не раз обращались к застройщику, с требованием показать им документы на строительство. Паспорта объекта вдоль забора нет.

Равшанбек Абдуллаев, житель г. Шымкента:

-«Их самих руководителей нету, работники просто так работают, мы никого выловить не можем. И вот сейчас случилась беда, хорошо без жертв, и теперь они все объявились. Разве это правильно? Мы начали писать заявление, чтобы нам предоставили официальные данные, как они строить собираются? Потому что по законопроекту, они должны отступать определенное количество метров от застройки, от жилого помещения. Этого нам никто не представлял, когда мы заявление писали, нас неоднократно просто лесом брили, ну как? Имеется ввиду никто о нас не думал».

Представители жилищного кооператива уверяют, строительные нормы — выполнили, разрешение на строительство есть. Учтено и расстояние между стройкой и домом — 15 метров.

А вот, собственно, и сами документы!

Вину за обвал котлована застройщики признали, обещают всё исправить. А в качестве компенсации построят для жителей №113 дома детскую площадку.

Нурсултан Калаубаев, представитель ЖСК «АДЕМА HOUSE»:

-“В течение двух месяцев мы всё здесь сделаем, всё исправим. Сделаем здесь подпорную стену, всё утрамбуем, проведем лоток. Мы ни от кого не убегаем, сами видите. Мы признаем вину и всё исправим”.

Если строительная компания не устранит последствия обвала, жильцы намерены обратиться в суд.

Диас Мусаев