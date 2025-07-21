Аким области проверил строительство соцобъектов в Толебийском районе

В рамках национального проекта по модернизации образования в Туркестанской области планируется построить 29 современных школ. Одну из них — «школу будущего» на 900 мест в селе Достык Толебийского района — накануне посетил аким области Нуралхан Кушеров.

Он ознакомился с ходом строительных работ, дал поручения по соблюдению сроков и качества, а также провёл инспекцию других социальных объектов региона.

Площадь будущей школы в Достыке — 3 гектара. Строительство завершено на 90%: выполнены кровельные работы, покраска, внутренняя отделка, организована инженерная инфраструктура. Ведётся подключение к газу и интернету.

Всего в Толебийском районе планируется построить четыре «школы будущего». Сейчас идут работы сразу на трёх площадках: это школа на 300 мест в селе Алатау, на 600 — в Коксайеке и на 900 — в Киелитасе. Эти учреждения будут оборудованы по самым современным стандартам — от STEM-лабораторий до цифровых кабинетов.

В тот же день аким области проверил ход строительства многоквартирных домов в первом микрорайоне города Ленгер. Нуралхан Кушеров подчеркнул: социально значимые объекты должны возводиться без отклонений от строительных норм и графика.

В Ленгере возводятся три пятиэтажных дома на 48 квартир каждый. В структуре — 12 однокомнатных, 12 двухкомнатных и 24 трёхкомнатные квартиры. Проект реализуется с 2023 года за счёт республиканского и областного бюджетов. Общая стоимость — 625,5 миллиона тенге. Сейчас завершены кровельные работы, идёт внутренняя и внешняя отделка, устанавливаются окна и двери. Завершение строительства запланировано до конца года.

Завершился рабочий визит в районном высшем медико-педагогическом колледже «Меир-Бейс». Глава региона осмотрел учебные залы, в том числе фармацевтический и стоматологический блоки. Учебное заведение переходит на новый формат подготовки специалистов. Здесь будут работать 56 преподавателей, предусмотрено 84 лекционных зала.